https://1prime.ru/20261120/rossija-875426324.html
Аварийность арендных электросамокатов в России с начала года снизилась на 12,3%
Аварийность арендных электросамокатов в России с начала года снизилась на 12,3% - 20.11.2026, ПРАЙМ
Аварийность арендных электросамокатов в России с начала года снизилась на 12,3%
Аварийность арендных электросамокатов в России с начала года снизилась на 12,3% - до 0,57 ДТП на 100 тысяч поездок против 0,65 годом ранее, говорится в... | 20.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-20T17:29+0300
2026-11-20T17:29+0300
2026-11-20T17:29+0300
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МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Аварийность арендных электросамокатов в России с начала года снизилась на 12,3% - до 0,57 ДТП на 100 тысяч поездок против 0,65 годом ранее, говорится в исследовании, подготовленном экспертным изданием "Мобилити" и исследовательским бюро "Срез".
Исследование проводилось при поддержке Ассоциации операторов микромобильности на основе данных сервисов "Юрент", Whoosh и "Яндекс Go".
Согласно приведенным данным, около 1 миллиона поездок совершают россияне на арендных электросамокатах каждый день, причем 88,2% из них - не для развлечения, а по делам: чтобы добраться до работы, учебы и другого транспорта.
"В России аварийность кикшеринга в расчете на 100 тысяч поездок снижается каждый год. В 2024 году на 100 тысяч поездок приходилось 1 ДТП, в 2025-м - 0,65, в 2026-м - 0,57", - приводятся в исследовании данные по итогам девяти месяцев нынешнего года.
Сезон проката электросамокатов традиционно открывается в конце марта - начале апреля, с наступлением стабильной плюсовой температуры и сходом снега, и длится до наступления зимы. Например, в Москве в этом году он стартовал 1 апреля и в связи с благоприятной погодой пока не завершился.
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бизнес, россия, москва, юрент, whoosh, яндекс go
Бизнес, РОССИЯ, МОСКВА, Юрент, Whoosh, Яндекс Go
МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Аварийность арендных электросамокатов в России с начала года снизилась на 12,3% - до 0,57 ДТП на 100 тысяч поездок против 0,65 годом ранее, говорится в исследовании, подготовленном экспертным изданием "Мобилити" и исследовательским бюро "Срез".
Исследование проводилось при поддержке Ассоциации операторов микромобильности на основе данных сервисов "Юрент", Whoosh и "Яндекс Go".
Согласно приведенным данным, около 1 миллиона поездок совершают россияне на арендных электросамокатах каждый день, причем 88,2% из них - не для развлечения, а по делам: чтобы добраться до работы, учебы и другого транспорта.
"В России аварийность кикшеринга в расчете на 100 тысяч поездок снижается каждый год. В 2024 году на 100 тысяч поездок приходилось 1 ДТП, в 2025-м - 0,65, в 2026-м - 0,57", - приводятся в исследовании данные по итогам девяти месяцев нынешнего года.
Сезон проката электросамокатов традиционно открывается в конце марта - начале апреля, с наступлением стабильной плюсовой температуры и сходом снега, и длится до наступления зимы. Например, в Москве в этом году он стартовал 1 апреля и в связи с благоприятной погодой пока не завершился.