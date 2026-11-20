https://1prime.ru/20261120/rossija-875426324.html

Аварийность арендных электросамокатов в России с начала года снизилась на 12,3%

Аварийность арендных электросамокатов в России с начала года снизилась на 12,3% - 20.11.2026, ПРАЙМ

Аварийность арендных электросамокатов в России с начала года снизилась на 12,3%

Аварийность арендных электросамокатов в России с начала года снизилась на 12,3% - до 0,57 ДТП на 100 тысяч поездок против 0,65 годом ранее, говорится в... | 20.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-20T17:29+0300

2026-11-20T17:29+0300

2026-11-20T17:29+0300

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МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Аварийность арендных электросамокатов в России с начала года снизилась на 12,3% - до 0,57 ДТП на 100 тысяч поездок против 0,65 годом ранее, говорится в исследовании, подготовленном экспертным изданием "Мобилити" и исследовательским бюро "Срез". Исследование проводилось при поддержке Ассоциации операторов микромобильности на основе данных сервисов "Юрент", Whoosh и "Яндекс Go". Согласно приведенным данным, около 1 миллиона поездок совершают россияне на арендных электросамокатах каждый день, причем 88,2% из них - не для развлечения, а по делам: чтобы добраться до работы, учебы и другого транспорта. "В России аварийность кикшеринга в расчете на 100 тысяч поездок снижается каждый год. В 2024 году на 100 тысяч поездок приходилось 1 ДТП, в 2025-м - 0,65, в 2026-м - 0,57", - приводятся в исследовании данные по итогам девяти месяцев нынешнего года. Сезон проката электросамокатов традиционно открывается в конце марта - начале апреля, с наступлением стабильной плюсовой температуры и сходом снега, и длится до наступления зимы. Например, в Москве в этом году он стартовал 1 апреля и в связи с благоприятной погодой пока не завершился.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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