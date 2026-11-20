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Россия и Танзания активизировали работу над соглашением о защите инвестиций

Россия и Танзания активизировали работу над соглашением о защите инвестиций - 20.11.2026, ПРАЙМ

Россия и Танзания активизировали работу над соглашением о защите инвестиций

Россия и Танзания активизировали работу над межправсоглашением о поощрении и взаимной защите инвестиций, документ может быть подписан в мае-июне следующего... | 20.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-20T18:59+0300

2026-11-20T18:59+0300

2026-11-20T19:09+0300

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танзания

максим решетников

вкс

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МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Россия и Танзания активизировали работу над межправсоглашением о поощрении и взаимной защите инвестиций, документ может быть подписан в мае-июне следующего года, сообщила пресс-служба Минэкономразвития РФ. Как отмечается в сообщении, министр экономического развития России Максим Решетников в пятницу провел встречу в формате ВКС с государственным министром по вопросам планирования и инвестиций в администрации президента Танзании Китилой Мкумбо. В центре внимания переговоров были вопросы развития торговли и реализация совместных проектов в различных отраслях. "По словам Максима Решетникова, формированию благоприятных условий для работы компаний двух стран будет способствовать заключение соглашения о поощрении и защите инвестиций, работа над которым сейчас активно ведется. Китила Мкумбо выразил готовность танзанийской стороны ускорить работу по подготовке этого документа, чтобы выйти на подписание в мае-июне 2027 года", - говорится в сообщении. Стороны также отметили потенциал для дальнейшего увеличения товарооборота. "Заинтересованы в танзанийском кофе, табаке, авокадо и орехах. Готовы продвигать инвестпроекты по производству сельхозпродукции, прежде всего фруктов, на территории Танзании. Есть возможность нарастить поставки удобрений, подсолнечного масла, пшеницы, ветеринарных вакцин", - цитирует пресс-служба министерства слова Решетникова.

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россия, танзания, максим решетников, вкс