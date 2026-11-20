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Устинов оценил назначение Ферапонтова на пост замглавы МАГАТЭ

Устинов оценил назначение Ферапонтова на пост замглавы МАГАТЭ - 20.11.2026, ПРАЙМ

Устинов оценил назначение Ферапонтова на пост замглавы МАГАТЭ

Российская сторона высоко оценивает назначение российского специалиста Алексея Ферапонтова на пост замглавы МАГАТЭ, заявил РИА Новости заместитель постоянного... | 20.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-20T22:10+0300

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магатэ

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ВЕНА, 20 ноя - ПРАЙМ. Российская сторона высоко оценивает назначение российского специалиста Алексея Ферапонтова на пост замглавы МАГАТЭ, заявил РИА Новости заместитель постоянного представителя РФ при международных организациях в Вене Роман Устинов. Ранее гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси охарактеризовал Ферапонтова как известного эксперта в области ядерной безопасности и физической ядерной безопасности, назвав его профессионалом. Глава агентства также подчеркивал, что при назначении сотрудников МАГАТЭ он руководствуется прежде всего их техническим опытом и профессиональными компетенциями. "Для нас важным моментом этой сессии Совета Управляющих (МАГАТЭ) стало то, что генеральный директор МАГАТЭ назначил Алексея Викторовича Ферапонтова, который сейчас является заместителем руководителя Ростехнадзора, на пост заместителя гендиректора, руководителя департамента ядерной энергии секретариата МАГАТЭ", - сказал Устинов, отметив, что российская сторона высоко оценивает назначение Ферапонтова на пост заместителя гендиректора МАГАТЭ. По словам дипломата, гендиректор Гросси в данном случае проявил принципиальность, выдержку и в полной мере реализовал те полномочия, которые ему предоставляет устав, а именно - осуществлять назначения в секретариате. "Сделал он это, несмотря на внешнее давление, которое оказывалось, в частности, Украиной, на высоком политическом уровне. На соответствующем закрытом заседании Совета Управляющих еще ряд государств ставили под сомнение этот выбор гендиректора, но также были и те страны, которые четко высказались в пользу необходимости дать гендиректору спокойно выполнить свои функции и не вмешиваться в его выбор. Выбор он сделал на основе критериев профессионализма Алексея Викторовича Ферапонтова", - объяснил Устинов. Собеседник агентства добавил, что российская сторона рассчитывает, что в ближайшее время Ферапонтов приступит к исполнению своих обязанностей. "На Совете управляющих мы напомнили про его высокие профессиональные качества. И сказали, что все российские руководители Департамента ядерной энергии, которые были на этом посту ранее, честно трудились на благо развития атомной энергетики. Причем делали это без какой-либо политической подоплеки", - заключил Устинов. Ноябрьская сессия Совета управляющих МАГАТЭ проходила в штаб-квартире агентства в Вене с 18 по 20 ноября.

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вена, украина, рафаэль гросси, магатэ, ростехнадзор