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Ростех: российская система мониторинга глюкозы превзошла зарубежные аналоги

Ростех: российская система мониторинга глюкозы превзошла зарубежные аналоги - 20.11.2026, ПРАЙМ

Ростех: российская система мониторинга глюкозы превзошла зарубежные аналоги

Первая российская система непрерывного мониторинга глюкозы превосходит иностранные аналоги по срокам эксплуатации устройства, рассказал журналистам гендиректор... | 20.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-20T14:49+0300

2026-11-20T14:49+0300

2026-11-20T14:49+0300

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МОСКВА, 20 ноя — ПРАЙМ. Первая российская система непрерывного мониторинга глюкозы превосходит иностранные аналоги по срокам эксплуатации устройства, рассказал журналистам гендиректор "РТ-Медицинские технологии" (входит в "Ростех") Сергей Дмитроченко."Данные изделия относятся к передовому поколению подобных устройств в мире. Технологическим преимуществом перед иностранными является срок службы. Это 16 дней, которыми могут пользоваться пациенты непрерывно. У зарубежных аналогов — это 14 дней в среднем", — сказал он.Также отметив, что срок службы российских систем в среднем почти на 15% превосходит показатели иностранных устройств.Система ведет мониторинг круглосуточно, что кардинально отличается от методики контроля за сахаром при помощи традиционных глюкометров. При вводе электрода сенсора устройства прокол производится практически незаметно и безболезненно. Все данные измерений приходят в приложение на телефоне и далее в облако каждую минуту, а информация доступна лечащему врачу круглосуточно. Lumiflex LinX состоит из сенсора, аппликатора для его установки, мобильного приложения и облачного сервиса. Серийный выпуск налажен в Зеленограде — на первом и пока единственном в стране подобном предприятии, программное обеспечение и облачный сервис полностью разработаны в России. В июле устройство было включено Минпромторгом в реестр российской промышленной продукции."В рамках централизованной поставки, которая проводится сейчас в этом году, до конца года мы должны поставить в регионы более 1 150 000 штук, начиная с октября месяца", — сказал Дмитроченко. По его словам, мощность производства составляет от 5 до 6 миллионов устройств в год, и компания готова нарастить производство. "Мы проводили клинические исследования, охватывая разные слои населения. Возраст самого маленького пациента был месяц, самые возрастные пациенты — 72 года. То есть практически все категории возрастные система охватывает", — отметил он. На вопрос, в какой степени предприятие сможет закрыть спрос на системы в России, Дмитроченко ответил: "В полном объеме".

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

технологии, россия, ростех, минпромторг