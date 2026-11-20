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"Системный позитив": аналитики объяснили устойчивость курса рубля

"Системный позитив": аналитики объяснили устойчивость курса рубля - 20.11.2026, ПРАЙМ

"Системный позитив": аналитики объяснили устойчивость курса рубля

Курс китайской валюты по отношению к российской в пятницу растерял весь утренний рост и упал на минимумы недели, следует из данных Московской биржи. | 20.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-20T20:43+0300

2026-11-20T20:43+0300

2026-11-20T20:43+0300

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МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Курс китайской валюты по отношению к российской в пятницу растерял весь утренний рост и упал на минимумы недели, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов снизился на 7 копеек и составил 12,15 рубля. Диапазон дневных колебаний составил 12,14-12,32 рубля. Для биржевого ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю (USDRUBF). Он сейчас стоит 81,62 рубля. Юань за рабочую неделю упал на 15 копеек, диапазон колебаний за неделю составил 12,14-12,41 рубля. Рубль находит поддержку Курс юаня на Мосбирже по отношению к российской валюте в пятницу с утра попытался расти, компенсируя падение четверга. Однако во второй половине торговой сессии курс развернулся вниз. В итоге курс юаня упал на минимумы недели, которые не наблюдались с начала ноября. "Рубль остается устойчивым. Эффект от высоких цен на нефть первой половины осени продолжает поддерживать нацвалюту. Кроме того, оперативные данные по инфляции и инфляционным ожиданиям вышли неутешительными - монетарная пауза может затянуться. Для рубля это системный позитив. Локально в пользу нацвалюты играет приближение налогового периода", - комментирует Андрей Смирнов из "БКС Мир инвестиций". Стоимость нефти к 20.17 мск снижалась на 0,4%, до 91,6 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) снижался на 0,1%, до 103,8 пункта. Прогнозы Рубль, несмотря на продажи российских акций, ощущает поддержку от надежд на улучшение геополитической обстановки и находится недалеко от октябрьских пиков: 11,99 рубля за юань, 79,98 рубля за доллар и 89,14 рубля за евро соответственно, ожидая сигналов в том числе со стороны сырьевых рынков, прогнозирует Елена Кожухова из ИК "Велес Капитал". Впрочем, против рубля сейчас играет сезонно повышенный спрос на импорт, локальное охлаждение геополитического оптимизма, откат нефтяных цен, считает Смирнов из "БКС Мир инвестиций". "На будущей неделе доллар может протестировать круглую поддержку 80 рублей, юань - коснуться отметки 12 рублей", - добавляет он.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок, россия, валюта, курсы валют, торги, рубль, доллар сша, юань