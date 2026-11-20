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Курс юаня к рублю на Мосбирже пошел на минимумы с начала ноября

Курс юаня к рублю на Мосбирже пошел на минимумы с начала ноября - 20.11.2026, ПРАЙМ

Курс юаня к рублю на Мосбирже пошел на минимумы с начала ноября

Курс юаня по отношению к российской валюте на Московской бирже на завершившейся рабочей неделе продемонстрировал понижательную "пилу". Курс с периодом в два дня | 20.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-20T21:50+0300

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МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ, Дмитрий Майоров. Курс юаня по отношению к российской валюте на Московской бирже на завершившейся рабочей неделе продемонстрировал понижательную "пилу". Курс с периодом в два дня чередовал рост с падением, которое все же оказалось сильнее по итогам недели.Волатильность курса немного увеличилась относительно предыдущей недели. Диапазон колебаний курса за исследуемый период составил 12,14-12,41 рубля за юань. Курс обновил минимум со 2 ноября.Курс юаня на неделе повышался два дня и три дня снижался. В итоге китайская валюта за неделю упала после трех недель роста.Низкая стоимость нефти, удержавшаяся ниже психологической отметки 100 долларов за баррель марки Brent, психологически давила на курс рубля. Однако с учетом временного лага, сейчас на российский валютный рынок поступает выручка экспортеров от продажи нефти по высоким ценам октября, что поддерживает курс рубля.Стоимость китайской валюты на денежном рынке стала более волатильной. Так, юаневая ставка к завершению недели составила +1,05% годовых по индикатору RUSFARCNY на Мосбирже против +0,28% неделей ранее. При этом диапазон колебаний показателя за неделю составил: +0,61 - +1,42%. То есть индикатор обновил максимум с 9 сентября.В целом же, курс юаня на Мосбирже за рабочую неделю понизился на 15 копеек и составил 12,15 рубля. Официальный курс доллара от ЦБ РФ поднялся на 4 копейки до 82,19 рубля, а евро – опустился на 69 копеек до 90,34 рубля. Это отражает падение европейской валюты на форексе за неделю от 1,102 доллара до 1,097 доллара.Цена барреля нефти марки Brent к концу недели составила около 7,5 тысячи рублей против 7,9 тысячи неделей ранее.Юань сползалКурс китайской валюты в первую половину недели как, впрочем, и потом, демонстрировал пилообразную динамику, сползая в середину диапазона 12-12,5 рубля.При этом игроки рынка обратили внимание на позитивные для рубля новости. Так, ЦБ РФ оценил, что положительное сальдо текущего счета платежного баланса РФ в январе-сентябре выросло до 40,8 миллиарда долларов с 28,6 миллиарда долларов за аналогичный период прошлого года.Профицит счета текущих операций в сентябре 2026 года составил 6,1 миллиарда долларов (уточненный показатель августа 2026 года – 3,2 миллиарда; сентября 2025 года – 7,6 миллиарда долларов, отметил также ЦБ.При этом внешний долг РФ по состоянию на 1 октября составил 315,8 миллиарда долларов, увеличившись с начала года на 9 миллиардов долларов или на 2,9%, сообщил ЦБ РФ.Меду тем, советник председателя ЦБ Кирилл Тремасов заявил, что в базовом сценарии Банка России есть пространство для снижения ключевой ставки, и регулятор планирует его плавно и постепенно реализовывать.Однако он добавил, что Банк России не исключает возможность повышения ключевой ставки при отсутствии сигналов о замедлении инфляции.Также Тремасов заявил, что массовая льготная ипотека - это уже пройденный этап, в том числе из-за больших расходов бюджета на нее.ПрогнозыВо второй половине рабочей недели курс юаня к российской валюте ускорил снижение уже в нижней половине диапазона 12-12,5 рубля.Игроки рынка продолжили обращать внимание на инфляционные оценки ЦБ. Так, инфляционные ожидания россиян на год вперед в ноябре повысились до 13,5% с 13,2% в октябре. При этом в сентябре инфляционные ожидания россиян на год вперед составляли 14,2% после 13,7% в августе.Таким образом, ЦБ РФ на последнем в этом году – декабрьском заседании, скорее всего, не станет снижать ключевую ставку с текущих 14% годовых. Этому будут мешать риски высокой инфляции.Ожидаемая жесткость риторики регулятора, а также рост продажи валюты экспортерами в ожидании пика уплаты налогов ноября будут оказывать поддержку курсу рубля. На следующей неделе курс юаня на Мосбирже может продолжить падение в нижней части диапазона 12-12,5 рубля вплоть до круглой отметки 12 рублей.Автор: Дмитрий Майоров, корреспондент агентства "Прайм"

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Дмитрий Майоров https://img.cdn1prime.ru/img/76867/89/768678957_346:0:1342:996_100x100_80_0_0_c7b911ed9864845708cc4c94bd992541.jpg

мнения аналитиков, рынок, торги, мосбиржа, рубль, курсы валют, валюта, юань, россия