https://1prime.ru/20261120/rynok-875408495.html

"Коррекция к предыдущему росту": индекс Мосбиржи упал ниже 2400

"Коррекция к предыдущему росту": индекс Мосбиржи упал ниже 2400 - 20.11.2026, ПРАЙМ

"Коррекция к предыдущему росту": индекс Мосбиржи упал ниже 2400

Российский рынок акций незначительно корректируется после утреннего падения, оставаясь ниже отметки в 2400 пунктов по основному индексу в отсутствие позитивных... | 20.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-20T11:01+0300

2026-11-20T11:01+0300

2026-11-20T11:15+0300

рынок

торги

акции

богдан зварич

мосбиржа

мтс

алроса

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875408495.jpg?1795162522

МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Российский рынок акций незначительно корректируется после утреннего падения, оставаясь ниже отметки в 2400 пунктов по основному индексу в отсутствие позитивных факторов, впрочем, это может оказаться лишь временным спадом в рамках сохраняющегося позитивного тренда, следует из данных Московской биржи и комментариев экспертов. Индекс Мосбиржи к 10.31 мск опускается на 0,95% относительно предыдущего закрытия, до 2 394,79 пункта. При этом утренние торги открылись скромным минусом, который затем, впрочем, быстро вырос до более чем 1%, в результате чего основной рыночный индикатор оказался ниже круглой отметки в 2400 пунктов - впервые с середины октября. В лидерах падения стоимости - акции АФК "Система" (−3,54%), МТС (−3,51%), "Алросы" (−3,12%), "Ростелекома" (−2,83%), "Роснефти" (−2,79%). В числе немногих растущих по капитализации - "Циан" (+0,16%), "Татнефть" (+0,07%), "ИКС 5" (+0,06%), привилегированные акции "Сбербанка" (+0,01%). По итогам саммита АТЭС конкретных договоренностей не было, нефть марки Brent консолидируется в диапазоне 92–95 долларов за баррель, а монетарная политика остается жесткой, перечисляют аналитики компании "БКС Мир инвестиций" негативные для рынка факторы. "Отметим, что текущее снижение оцениваем как коррекцию к предыдущему росту", - добавляет Богдан Зварич из ПСБ. И с технической точки зрения основным сценарием остается продолжение роста с выходом индекса в район отметки 2600 пунктов, заключает он.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок, торги, акции, богдан зварич, мосбиржа, мтс, алроса