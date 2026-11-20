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"Останется под давлением": аналитики оценили снижение индекса Мосбиржи

"Останется под давлением": аналитики оценили снижение индекса Мосбиржи - 20.11.2026, ПРАЙМ

"Останется под давлением": аналитики оценили снижение индекса Мосбиржи

Российский рынок акций днем пятницы снижается на 2% в отсутствие прогресса по украинскому урегулированию, следует из данных торгов и комментариев экспертов. | 20.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-20T15:41+0300

2026-11-20T15:41+0300

2026-11-20T15:41+0300

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МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Российский рынок акций днем пятницы снижается на 2% в отсутствие прогресса по украинскому урегулированию, следует из данных торгов и комментариев экспертов. Индекс Мосбиржи к 15.22 мск снижался на 2,15%, до 2365,65 пункта. Январский фьючерс нефти марки Brent в то же время дешевеет на 0,35%, до 91,66 доллара за баррель. "Индекс Мосбиржи опустился ниже психологической отметки 2400 пунктов, а инвесторы продолжают фиксировать прибыль в отсутствие конкретных договоренностей по украинскому урегулированию. Некоторую надежду на продолжение переговорного процесса дают заявления спецпосланника США Джареда Кушнера о результативной встрече с представителями европейских стран в Берлине и подготовке общей позиции перед следующим раундом переговоров", - комментирует Егор Вершинин из ФГ "Финам". "На открытии трехсторонней встречи в Шэньчжэне российский президент предложил обсудить экономические связи и энергетическую безопасность. Для российского фондового рынка ключевым фактором остается потенциальное объявление о дальнейших шагах по урегулированию международных отношений", - рассказал Владимир Чернов из Freedom Global. Лидеры роста и снижения Растут в расчете основного индекса Мосбиржи лишь акции "Циана" (+1,17%). "Совкомфлот отчитался за девять месяцев 2026 года, показав значительный рост выручки и прибыли, что связано с восстановлением фрахтовых ставок на рынке танкерных перевозок и эффективным управлением флотом", - рассказал Чернов. В лидерах снижения - акции "ВК" (−6,5%), "АФК Система" (−6,12%), "Русал" (−5,79%), "ЭН+ Груп" (−5,34%), "Ростелеком" (−4,9%). Прогнозы Вершинин ожидает завершения торгов в "красной зоне". Прогноз Чернова по индексу Мосбиржи на оставшуюся часть торгов составляет 2450-2510 пунктов. "C технической точки зрения индекс Мосбиржи, вероятно, останется под давлением, не сумев закрепиться в области 2500 пунктов, пробив вниз нижнюю границу диапазона 2420-2530 пунктов и опустившись ниже 50-дневного скользящего среднего, которому соответствует уровень 2430 пунктов, выступающий теперь в качестве сопротивления", - считают аналитики из "Цифра брокер".

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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рынок, торги, мосбиржа, акции, россия