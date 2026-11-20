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Российский рынок акций за основную сессию упал на 2,67%
Российский рынок акций за основную сессию упал на 2,67% - 20.11.2026, ПРАЙМ
Российский рынок акций за основную сессию упал на 2,67%
Российский рынок акций за основную сессию упал на 2,67% и на 6,3% за неделю, следует из данных Московской биржи. | 20.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-20T19:27+0300
2026-11-20T19:27+0300
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МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Российский рынок акций за основную сессию упал на 2,67% и на 6,3% за неделю, следует из данных Московской биржи.
Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов упал на 2,67%, до 2353,25 пункта.
За неделю индекс Мосбиржи упал на 6,3%.
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рынок, акции, россия, мосбиржа
Рынок, Акции, РОССИЯ, Мосбиржа
МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Российский рынок акций за основную сессию упал на 2,67% и на 6,3% за неделю, следует из данных Московской биржи.
Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов упал на 2,67%, до 2353,25 пункта.
За неделю индекс Мосбиржи упал на 6,3%.