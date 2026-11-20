МОСКВА, 20 ноя — ПРАЙМ. Прошедшая торговая неделя продемонстрировала негативную динамику. На момент составления материала индекс Московской биржи за неделю потерял 6,4%, а индекс РТС снизился на 6,2%. К концу основной торговой сессии в пятницу индекс Мосбиржи торговался вблизи уровня 2345 пунктов.Российский рубль за неделю укрепился к доллару на 0,2%, котировки на внебиржевом рынке в пятницу находились вблизи уровня 81,95 рубля за доллар.Торговая неделя на российском рынке своей динамикой показала разочарование развитием процесса мирного урегулирования. Старт недели начался с падения основных индексов на средних по величине объемах после сообщений о подготовке Евросоюзом нового санкционного пакета. Во вторник рынок отыграл больше половины падения прошлого дня, поднявшись на 0,8% на скромных объемах. Инвесторы покупали подешевевшие акции, закладывая позитивные ожидания на возможные договоренности по итогам саммита АТЭС в Шэньчжэне. В среду рынок начал отступать вниз от уровня 2500, не услышав каких-либо заявлений по итогам переговоров лидеров России и Китая. В четверг и пятницу рынок продолжил снижаться на фоне отсутствия прогресса на украинском треке и каких-либо конкретных озвученных результатов переговоров в Шэньчжэне. Внутренняя повестка также не давала инвесторам поводов для оптимизма: еженедельная инфляционная сводка Росстата показала, что потребительская инфляция ускорилась до 0,19% неделя к неделе (7,07% год к году), а аукционы Минфина по размещению ОФЗ завершились с худшим результатом с июля — привлечение составило лишь 74 миллиарда рублей.ЛидерыСреди акций, входящих в индекс, а также портфелей фондов под управлением УК "РСХБ Управление Активами", наибольший рост котировок продемонстрировали бумаги "Озон Фармацевтики" (OZPH, +1,4%). Компания раскрыла повестку общего собрания акционеров, на котором, в том числе, будут утверждаться предложенные советом директоров дивиденды.АутсайдерыЛидером по снижению цен за неделю оказались акции "Селигдара" (SELG), потерявшие за неделю около 14,4% на фоне снижения цен на золото.Прогноз на следующую неделюНа следующей неделе мы ожидаем поиска уровня консолидации на рынке акций. Следующим значимым для рынка периодом, вероятно, станет отчетность компаний нефтегазового сектора, способная приятно удивить инвесторов и помочь рынку найти поддержку. Индекс Мосбиржи с большой долей вероятности будет торговаться выше уровня 2180 пунктов. Учитывая возможное позитивное влияние финансовой отчетности, индекс может продемонстрировать рост — не выше 2515.Автор: Александр Власенко, портфельный управляющий "РСХБ Управление Активами"
МОСКВА, 20 ноя — ПРАЙМ. Прошедшая торговая неделя продемонстрировала негативную динамику. На момент составления материала индекс Московской биржи за неделю потерял 6,4%, а индекс РТС снизился на 6,2%. К концу основной торговой сессии в пятницу индекс Мосбиржи торговался вблизи уровня 2345 пунктов.
Российский рубль за неделю укрепился к доллару на 0,2%, котировки на внебиржевом рынке в пятницу находились вблизи уровня 81,95 рубля за доллар.
Торговая неделя на российском рынке своей динамикой показала разочарование развитием процесса мирного урегулирования. Старт недели начался с падения основных индексов на средних по величине объемах после сообщений о подготовке Евросоюзом нового санкционного пакета. Во вторник рынок отыграл больше половины падения прошлого дня, поднявшись на 0,8% на скромных объемах. Инвесторы покупали подешевевшие акции, закладывая позитивные ожидания на возможные договоренности по итогам саммита АТЭС в Шэньчжэне. В среду рынок начал отступать вниз от уровня 2500, не услышав каких-либо заявлений по итогам переговоров лидеров России и Китая. В четверг и пятницу рынок продолжил снижаться на фоне отсутствия прогресса на украинском треке и каких-либо конкретных озвученных результатов переговоров в Шэньчжэне. Внутренняя повестка также не давала инвесторам поводов для оптимизма: еженедельная инфляционная сводка Росстата показала, что потребительская инфляция ускорилась до 0,19% неделя к неделе (7,07% год к году), а аукционы Минфина по размещению ОФЗ завершились с худшим результатом с июля — привлечение составило лишь 74 миллиарда рублей.
Лидеры
Среди акций, входящих в индекс, а также портфелей фондов под управлением УК "РСХБ Управление Активами", наибольший рост котировок продемонстрировали бумаги "Озон Фармацевтики" (OZPH, +1,4%). Компания раскрыла повестку общего собрания акционеров, на котором, в том числе, будут утверждаться предложенные советом директоров дивиденды.
Аутсайдеры
Лидером по снижению цен за неделю оказались акции "Селигдара" (SELG), потерявшие за неделю около 14,4% на фоне снижения цен на золото.
Прогноз на следующую неделю
На следующей неделе мы ожидаем поиска уровня консолидации на рынке акций. Следующим значимым для рынка периодом, вероятно, станет отчетность компаний нефтегазового сектора, способная приятно удивить инвесторов и помочь рынку найти поддержку. Индекс Мосбиржи с большой долей вероятности будет торговаться выше уровня 2180 пунктов. Учитывая возможное позитивное влияние финансовой отчетности, индекс может продемонстрировать рост — не выше 2515.
Автор: Александр Власенко, портфельный управляющий "РСХБ Управление Активами"
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