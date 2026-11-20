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"Фронтальное снижение": аналитики оценили падение российского рынка акций

"Фронтальное снижение": аналитики оценили падение российского рынка акций - 20.11.2026, ПРАЙМ

"Фронтальное снижение": аналитики оценили падение российского рынка акций

Российский рынок по итогам основной сессии пятницы упал более чем на 2% - третий день подряд, опустившись ниже психологического уровня 2400 пунктов по индексу... | 20.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-20T20:04+0300

2026-11-20T20:04+0300

2026-11-20T20:04+0300

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МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Российский рынок по итогам основной сессии пятницы упал более чем на 2% - третий день подряд, опустившись ниже психологического уровня 2400 пунктов по индексу Мосбиржи, следует из данных Московской биржи. Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов упал на 2,67%, до 2353,25 пункта, долларовый РТС - на 2,98% - до 901,95 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 2,13%, до 893,17 пункта. С 19.00 до 23.50 на фондовой секции Мосбиржи проходит вечерняя торговая сессия, в ходе которой не отмечается существенного изменения динамики индекса. За неделю индекс Мосбиржи упал на 6,30%, индекс Мосбиржи в юанях - на 5,04%, долларовый РТС - на 6,34%. Рынок под давлением Российский рынок акций в основные торги пятницы демонстрировал понижательную тенденцию, которая в конце дня перешла к попыткам стабилизации. При этом индекс Мосбиржи не удержался выше психологического уровня 2400 пунктов и ушел к 2350 пунктам. "Индекс Мосбиржи в конце недели фронтально снижался. Инвесторы решили зафиксировать прибыль перед выходными", - комментирует Андрей Смирнов из "БКС Мир инвестиций". В частности, подешевели акции АФК "Система" (-7,4%), "Русала" (-6,4%), "Алросы" (-5,1%), ВК (-7,2%). Подорожали бумаги "Циана" (+0,4%). Стоимость нефти к 19.41 мск снижалась на 0,8% до 91,2 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) снижался на 0,1% - до 103,8 пункта. Прогнозы В отсутствие положительных новостей по геополитической повестке индекс Мосбиржи в начале следующей недели способен откатиться до 2400 пунктов, считает Наталья Мильчакова из Freedom Global. "Однако, если позитивные подвижки на этом плане произойдут, например появится конкретика относительно сроков нового раунда переговоров РФ и Украины, рублевый бенчмарк может быстро восстановиться до 2500 пунктов",- добавляет она. Индекс Мосбиржи проверяет на прочность промежуточную поддержку около 2350 пунктов, отмечает Смирнов из "БКС Мир инвестиций". "В случае пробоя отметки бенчмарк может опуститься на более основательные 2300 пунктов, 2400 пунктов опять выступают сопротивлением. Оно может быть быстро пройдено при появлении позитивных новостей с внешнего контура", - резюмирует он.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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рынок, торги, индексы, мосбиржа, акции, россия