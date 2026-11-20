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"Вернуть оптимизм на биржи": аналитики ждут роста российского рынка акций

"Вернуть оптимизм на биржи": аналитики ждут роста российского рынка акций - 20.11.2026, ПРАЙМ

"Вернуть оптимизм на биржи": аналитики ждут роста российского рынка акций

Аналитики инвестиционных компаний и банков, опрошенные РИА Новости, ожидают на следующей неделе повышения российского рынка акций и ослабления рубля к юаню, а... | 20.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-20T21:30+0300

2026-11-20T21:30+0300

2026-11-20T21:30+0300

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МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Аналитики инвестиционных компаний и банков, опрошенные РИА Новости, ожидают на следующей неделе повышения российского рынка акций и ослабления рубля к юаню, а также его роста к евро и доллару. В соответствии с консенсус-прогнозом, составленным на основе ожиданий аналитиков, индекс Мосбиржи вырастет за следующую неделю на 1,1% - до 2379 пунктов. Цена на нефть марки Brent при этом не изменится и составит 91,9 доллара за баррель. Курс евро на форексе снизится на 0,5 цента и составит 1,093 доллара, оценивают аналитики. Курс юаня на Мосбирже на следующей неделе вырастет на 6 копеек и составит 12,21 рубля. Официальный курс доллара, устанавливаемый ЦБ РФ, опустится на 55 копеек, до 81,64 рубля, евро – снизится на 72 копейки, до 89,62 рубля, ожидают опрошенные РИА Новости финансовые эксперты. Драйверы рынка "Мировые фондовые рынки находятся под давлением продолжающейся негативной коррекции акций технологического сегмента США", - комментирует Владимир Евстифеев из банка "Зенит". Распродаже акций способствовало и ужесточение риторики отдельных представителей ФРС США - опасения формирования тренда устойчивой инфляции заставляют инвесторов ожидать продолжения цикла ужесточения денежно-кредитной политики. "Волна бегства из рискованных активов нарастает. Доллар продолжает укрепление к основным валютам, доходности казначейских обязательств США остаются на повышенном уровне", - отметил аналитик. В таких условиях IPO разработчика ИИ-моделей Anthropic можно назвать успешным, добавил Евстифеев. На российских рынках основным драйвером динамики активов останется геополитика, сообщения о продолжении переговорного процесса могут вернуть инвесторам веру в деэскалацию, говорит Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург". "Давление на рынок будут оказывать высокая геополитическая неопределенность и коррекции нефтяных котировок. Эти факторы способны стимулировать инвесторов к сокращению позиций в акциях российских эмитентов и перераспределению капитала в пользу консервативных инструментов", - отмечает Богдан Зварич из ПСБ. "Сигналы деэскалации между США и Ираном и восстановление поставок сырья с Ближнего Востока на довоенные уровни двигают котировки энергоносителя вниз. В целом на сырьевые активы давит сильный доллар. Индекс DXY вышел на полуторалетние максимумы и приблизился к 104 пунктам. Причина – укрепляющиеся ожидания роста ставки ФРС", - комментирует Андрей Смирнов из "БКС Мир инвестиций". "Ключевыми факторами останутся геополитическая напряженность и новостной фон, связанный с возможными новыми санкциями или их смягчением. Также буду отслеживать данные по инфляции и комментарии Центрального Банка по ключевой ставке. На динамику российского рынка акций будут влиять корпоративные новости и отчетность компаний, а на нефть - информация о запасах и добыче", - делится Владимир Чернов из Freedom Finance Global. Рубль поищет направление движения Несмотря на снижение цен на российские сорта нефти, существует временной лаг поступления валютной выручки, что создает хорошие условия для сохранения крепости рубля, считает Валерий Вайсберг из ИК "Регион". Рубль может оставаться под давлением геополитических рисков, но получит поддержку приближающегося периода налоговых выплат, полагает Владимир Чернов из Freedom Global. При сохранении негативной конъюнктуры на нефтяном рынке возможно снижение курса юаня к нижней границе диапазона 12–12,5 рубля, а доллара — к отметке порядка 80 рублей, считает Зварич. "В случае восстановления цен на нефть прогнозные уровни могут скорректироваться: по юаню — до 11,8 рубля, по доллару — до 78 рублей", - добавил он. Динамика индексов Бегство от риска в российских активах, скорее всего, продолжится. Фиксации прибыли в акциях будет способствовать продолжающийся рост доходности ОФЗ, считает Вайсберг. Чернов из Freedom Global ожидает на следующей неделе боковое движение по основным финансовым показателям с потенциальными краткосрочными колебаниями, а индекс Мосбиржи в диапазоне 2400-2550 пунктов. В случае появления конкретики относительно прогресса на "мирном треке" индекс Мосбиржи легко вернется выше 2400 пунктов, полагает Григорьев. "Индекс Мосбиржи проверяет на прочность промежуточную поддержку около 2350 пунктов, в случае пробоя отметки бенчмарк может опуститься на более основательные 2300 пунктов, пока 2400 пунктов опять выступают сопротивлением", - комментирует в свою очередь Смирнов. По мнению Зварича, на следующей неделе возможно снижение индекса Мосбиржи. Аналитик ожидает его движение в диапазоне 2250–2360 пунктов. "У "быков" остаются потенциальные драйверы, которые могут вернуть оптимизм на биржи, а индексы Мосбиржи и РТС – к октябрьским пикам 2543 пункта и 994 пункта. При более "медвежьем" сценарии индикаторы могут направиться к новым минимумам с октября до появления значимых фундаментальных сигналов", - комментирует Елена Кожухова из ИК "Велес капитал". Из макроэкономической статистики в России на следующей неделе выйдут данные по потребительским и производственным ценам, а также промышленному производству в октябре, напомнила она.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок, мосбиржа, акции, россия, торги