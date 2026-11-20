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РЖД создали цифрового помощника для участников транспортного рынка

РЖД создали цифрового помощника для участников транспортного рынка - 20.11.2026, ПРАЙМ

РЖД создали цифрового помощника для участников транспортного рынка

РЖД создали цифрового помощника Катюша, которая подскажет участникам транспортного рынка, в частности, грузоотправителям, как сориентироваться в выборе нужных... | 20.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-20T13:27+0300

2026-11-20T13:27+0300

2026-11-20T13:27+0300

бизнес

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МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. РЖД создали цифрового помощника Катюша, которая подскажет участникам транспортного рынка, в частности, грузоотправителям, как сориентироваться в выборе нужных услуг, сообщил замгендиректора компании Михаил Глазков. Он рассказал на форуме "Транспорт России" об услугах и сервисах РЖД для транспортного рынка в части перевозок грузов. "Сегодня я хочу представить вам следующий продукт. Это возможности личного кабинета. Поможет мне в этом моя ассистент-помощница Катюша", - сказал Глазков. Затем свет в зале погас, и появился виртуальный образ девушки, которая рассказала о возможностях личного кабинета РЖД для участников рынка. Так РЖД визуализировали Катюшу. "Катюша объединяет информационные системы ОАО "РЖД" и участников транспортного рынка", - говорится в презентации Глазкова.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, ржд