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РЖД создали цифрового помощника для участников транспортного рынка
РЖД создали цифрового помощника для участников транспортного рынка - 20.11.2026, ПРАЙМ
РЖД создали цифрового помощника для участников транспортного рынка
РЖД создали цифрового помощника Катюша, которая подскажет участникам транспортного рынка, в частности, грузоотправителям, как сориентироваться в выборе нужных... | 20.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-20T13:27+0300
2026-11-20T13:27+0300
2026-11-20T13:27+0300
бизнес
ржд
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МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. РЖД создали цифрового помощника Катюша, которая подскажет участникам транспортного рынка, в частности, грузоотправителям, как сориентироваться в выборе нужных услуг, сообщил замгендиректора компании Михаил Глазков.
Он рассказал на форуме "Транспорт России" об услугах и сервисах РЖД для транспортного рынка в части перевозок грузов.
"Сегодня я хочу представить вам следующий продукт. Это возможности личного кабинета. Поможет мне в этом моя ассистент-помощница Катюша", - сказал Глазков.
Затем свет в зале погас, и появился виртуальный образ девушки, которая рассказала о возможностях личного кабинета РЖД для участников рынка. Так РЖД визуализировали Катюшу.
"Катюша объединяет информационные системы ОАО "РЖД" и участников транспортного рынка", - говорится в презентации Глазкова.
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бизнес, ржд
МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. РЖД создали цифрового помощника Катюша, которая подскажет участникам транспортного рынка, в частности, грузоотправителям, как сориентироваться в выборе нужных услуг, сообщил замгендиректора компании Михаил Глазков.
Он рассказал на форуме "Транспорт России" об услугах и сервисах РЖД для транспортного рынка в части перевозок грузов.
"Сегодня я хочу представить вам следующий продукт. Это возможности личного кабинета. Поможет мне в этом моя ассистент-помощница Катюша", - сказал Глазков.
Затем свет в зале погас, и появился виртуальный образ девушки, которая рассказала о возможностях личного кабинета РЖД для участников рынка. Так РЖД визуализировали Катюшу.
"Катюша объединяет информационные системы ОАО "РЖД" и участников транспортного рынка", - говорится в презентации Глазкова.