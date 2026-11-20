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РЖД планируют запуск поезда "Финист-Премиум" между Москвой и Нижним Новгородом

РЖД планируют запуск поезда "Финист-Премиум" между Москвой и Нижним Новгородом - 20.11.2026, ПРАЙМ

РЖД планируют запуск поезда "Финист-Премиум" между Москвой и Нижним Новгородом

РЖД в начале следующего года планируют запустит поезд "Финист-Премиум" между Москвой и Нижним Новгородом, сообщила компания. | 20.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-20T14:18+0300

2026-11-20T14:18+0300

2026-11-20T14:18+0300

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МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. РЖД в начале следующего года планируют запустит поезд "Финист-Премиум" между Москвой и Нижним Новгородом, сообщила компания. "Сегодня приемочная комиссия подтвердила соответствие нового двухсистемного скоростного электропоезда "Финист-Премиум" (ЭС-105П) техническому заданию и нормам безопасности... Ожидаем, что первый "Финист-Премиум" будет передан производителем РЖД до конца текущего года и уже в начале следующего начнет курсировать между Москвой и Нижним Новгородом", - говорится в сообщении. Отмечается, что поезд разработан и произведен на заводе "Уральские локомотивы" на базовой платформе ЭС104 и стал первым в линейке отечественных электропоездов в обновленной компоновке. Он предназначен для эксплуатации в межрегиональном сообщении с дальностью движения до 700 километров на участках, электрифицированных как постоянным, так и переменным током, со скоростью до 160 километров в час. РЖД подчеркивает, что в составы оснащены удобными креслами с регулируемой спинкой, столиками, индивидуальными USB-портами и розетками, подъемниками и местами для маломобильных пассажиров, системой климат-контроля, тремя санитарными комнатами, а также мини-кухней для обслуживания пассажиров в пути следования.

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