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В аэропорту Саратова сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов
В аэропорту Саратова сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов - 20.11.2026, ПРАЙМ
В аэропорту Саратова сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов
Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Саратова, сообщает Росавиация. | 20.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-20T19:54+0300
2026-11-20T19:54+0300
2026-11-20T19:54+0300
бизнес
росавиация
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МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Саратова, сообщает Росавиация.
"Аэропорт Саратова ("Гагарин"). Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.
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