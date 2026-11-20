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Сбербанк предупредил о росте распространения вредоносных приложений на Android

Сбербанк предупредил о росте распространения вредоносных приложений на Android - 20.11.2026, ПРАЙМ

Сбербанк предупредил о росте распространения вредоносных приложений на Android

Сбербанк фиксирует рост распространения вредоносных мобильных приложений для устройств на операционной системе Android, сообщает пресс-служба банка. | 20.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-20T11:38+0300

2026-11-20T11:38+0300

2026-11-20T11:38+0300

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МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Сбербанк фиксирует рост распространения вредоносных мобильных приложений для устройств на операционной системе Android, сообщает пресс-служба банка. "Сбер" фиксирует рост распространения вредоносных приложений на устройствах Android. Злоумышленники действуют адресно и подбирают для каждой аудитории свой убедительный повод: детям предлагают установить игры, людям среднего возраста — приложения для скидок и оплаты ЖКХ, пожилым — программы для записи к врачу", - говорится в сообщении. Отмечается, что во всех случаях сулят получение выгоды. Установочные APK-файлы и ссылки на поддельные сайты распространяют в Telegram-каналах, чатах и личных сообщениях — под видом рекламы или рекомендаций других пользователей, предупреждает Сбербанк. При этом сообщение может поступить и от знакомого человека, если его аккаунт взломан, отмечают в банке. "После установки и получения необходимых разрешений вредоносные приложения могут читать смс и содержимое уведомлений, похищать вводимые данные и коды подтверждения. Отдельные программы также позволяют злоумышленникам удаленно управлять устройством. Это создает риск доступа к личной информации и хищения денег", - говорится в сообщении. Чтобы защитить устройства, данные и средства на счетах, Сбербанк рекомендует скачивать приложения из проверенных источников, подлинность которых можно подтвердить на официальном сайте разработчика. Также банк рекомендует не устанавливать приложения из неожиданных сообщений в мессенджерах, даже если их прислали знакомые. Также рекомендуется внимательно проверять запрашиваемые разрешения в операционной системе и не давать сомнительным мобильным приложениям доступ к смс, уведомлениям, специальным возможностям Android и функциям администратора устройства. Рекомендуется не отключать защиту устройства по инструкции из переписки или с неизвестного сайта и регулярно обновлять операционную систему и приложения, использовать антивирусную защиту. В приложении "Сбербанк Онлайн" для Android доступен бесплатный встроенный антивирус. Он проверяет устройство на наличие вредоносных приложений и помогает пользователю удалить выявленные угрозы. Еженедельно с помощью бесплатного встроенного антивируса Сбербанка обезвреживает около 100 тысяч угроз, отмечает банк.

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