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В "Ozon банке" устранили сбой

В "Ozon банке" устранили сбой - 20.11.2026, ПРАЙМ

В "Ozon банке" устранили сбой

Специалисты устранили сбой в "Ozon банке", сейчас все сервисы уже работают в обычном режиме, сообщили РИА Новости в пресс-службе банка. | 20.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-20T10:00+0300

2026-11-20T10:00+0300

2026-11-20T10:00+0300

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МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Специалисты устранили сбой в "Ozon банке", сейчас все сервисы уже работают в обычном режиме, сообщили РИА Новости в пресс-службе банка. "Сегодня утром сервисы "Оzon банка" работали нестабильно у части клиентов", - отметили в пресс-службе. "Наши специалисты уже устранили проблему — сейчас все сервисы банка работают в обычном режиме", - добавили там.

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