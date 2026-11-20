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В "Ozon банке" устранили сбой
В "Ozon банке" устранили сбой - 20.11.2026, ПРАЙМ
В "Ozon банке" устранили сбой
Специалисты устранили сбой в "Ozon банке", сейчас все сервисы уже работают в обычном режиме, сообщили РИА Новости в пресс-службе банка. | 20.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-20T10:00+0300
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МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Специалисты устранили сбой в "Ozon банке", сейчас все сервисы уже работают в обычном режиме, сообщили РИА Новости в пресс-службе банка.
"Сегодня утром сервисы "Оzon банка" работали нестабильно у части клиентов", - отметили в пресс-службе.
"Наши специалисты уже устранили проблему — сейчас все сервисы банка работают в обычном режиме", - добавили там.
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банки, технологии, финансы
Банки, Технологии, Финансы
МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Специалисты устранили сбой в "Ozon банке", сейчас все сервисы уже работают в обычном режиме, сообщили РИА Новости в пресс-службе банка.
"Сегодня утром сервисы "Оzon банка" работали нестабильно у части клиентов", - отметили в пресс-службе.
"Наши специалисты уже устранили проблему — сейчас все сервисы банка работают в обычном режиме", - добавили там.