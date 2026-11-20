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Штрафы за непредоставление потребителю льгот планируется повысить в 5-6 раз
Штрафы за непредоставление потребителю льгот планируется повысить в 5-6 раз - 20.11.2026, ПРАЙМ
Штрафы за непредоставление потребителю льгот планируется повысить в 5-6 раз
Штрафы за непредоставление потребителю льгот и преимуществ, установленных законодательством РФ, планируется увеличить в 5-6 раз, следует из документа... | 20.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-20T22:34+0300
2026-11-20T22:34+0300
2026-11-20T22:36+0300
общество
россия
роспотребнадзор
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МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Штрафы за непредоставление потребителю льгот и преимуществ, установленных законодательством РФ, планируется увеличить в 5-6 раз, следует из документа Роспотребнадзора, с которым ознакомилось РИА Новости. Так, штраф за непредоставление потребителю льгот и преимуществ, установленных российским законодательством, с 500-1000 рублей для должностных лиц планируется увеличить до 3000-5000 рублей. Для юридических лиц штраф составляет 5000-10 000 рублей, сумму планируется увеличить до 30 000-50 000 рублей. "Изменения направлены на создание справедливого правового механизма защиты прав граждан и снижение числа случаев необоснованного отказа потребителям в продаже товаров, выполнении работ и оказании услуг независимо от их статуса", - уточнили в пресс-службе Роспотребнадзора.
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общество , россия, роспотребнадзор
Общество , РОССИЯ, Роспотребнадзор
Штрафы за непредоставление потребителю льгот планируется повысить в 5-6 раз
Роспотребнадзор планирует повысить штрафы за непредоставление потребителю льгот в 5-6 раз
МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Штрафы за непредоставление потребителю льгот и преимуществ, установленных законодательством РФ, планируется увеличить в 5-6 раз, следует из документа Роспотребнадзора, с которым ознакомилось РИА Новости.
Так, штраф за непредоставление потребителю льгот и преимуществ, установленных российским законодательством, с 500-1000 рублей для должностных лиц планируется увеличить до 3000-5000 рублей. Для юридических лиц штраф составляет 5000-10 000 рублей, сумму планируется увеличить до 30 000-50 000 рублей.
"Изменения направлены на создание справедливого правового механизма защиты прав граждан и снижение числа случаев необоснованного отказа потребителям в продаже товаров, выполнении работ и оказании услуг независимо от их статуса", - уточнили в пресс-службе Роспотребнадзора.