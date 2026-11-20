https://1prime.ru/20261120/shtrafy-875435608.html

Штрафы за непредоставление потребителю льгот планируется повысить в 5-6 раз

Штрафы за непредоставление потребителю льгот планируется повысить в 5-6 раз - 20.11.2026, ПРАЙМ

Штрафы за непредоставление потребителю льгот планируется повысить в 5-6 раз

Штрафы за непредоставление потребителю льгот и преимуществ, установленных законодательством РФ, планируется увеличить в 5-6 раз, следует из документа... | 20.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-20T22:34+0300

2026-11-20T22:34+0300

2026-11-20T22:36+0300

общество

россия

роспотребнадзор

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875435608.jpg?1795203382

МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Штрафы за непредоставление потребителю льгот и преимуществ, установленных законодательством РФ, планируется увеличить в 5-6 раз, следует из документа Роспотребнадзора, с которым ознакомилось РИА Новости. Так, штраф за непредоставление потребителю льгот и преимуществ, установленных российским законодательством, с 500-1000 рублей для должностных лиц планируется увеличить до 3000-5000 рублей. Для юридических лиц штраф составляет 5000-10 000 рублей, сумму планируется увеличить до 30 000-50 000 рублей. "Изменения направлены на создание справедливого правового механизма защиты прав граждан и снижение числа случаев необоснованного отказа потребителям в продаже товаров, выполнении работ и оказании услуг независимо от их статуса", - уточнили в пресс-службе Роспотребнадзора.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , россия, роспотребнадзор