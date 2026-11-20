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Система умного дома "Яндекса" заработала в штатном режиме после ночного сбоя
Система умного дома "Яндекса" заработала в штатном режиме после ночного сбоя - 20.11.2026, ПРАЙМ
Система умного дома "Яндекса" заработала в штатном режиме после ночного сбоя
Система умного дома "Яндекса" заработала в штатном режиме после ночного сбоя, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании. | 20.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-20T11:32+0300
2026-11-20T11:32+0300
2026-11-20T11:32+0300
технологии
россия
алиса
яндекс
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МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Система умного дома "Яндекса" заработала в штатном режиме после ночного сбоя, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.
В ночь на пятницу пользователи системы сообщали о сбоях в работе сервиса.
"Сейчас "умный дом" с Алисой работает в штатном режиме. Пользователи могут управлять устройствами через приложение и с помощью голосовых команд", - говорится в сообщении.
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технологии, россия, алиса, яндекс
Технологии, РОССИЯ, Алиса, Яндекс
МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Система умного дома "Яндекса" заработала в штатном режиме после ночного сбоя, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.
В ночь на пятницу пользователи системы сообщали о сбоях в работе сервиса.
"Сейчас "умный дом" с Алисой работает в штатном режиме. Пользователи могут управлять устройствами через приложение и с помощью голосовых команд", - говорится в сообщении.