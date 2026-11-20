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В Словакии рассказали о последствиях антироссийских санкций ЕС
В Словакии рассказали о последствиях антироссийских санкций ЕС - 20.11.2026, ПРАЙМ
В Словакии рассказали о последствиях антироссийских санкций ЕС
Санкции Евросоюза против России негативно отражаются на самих европейских странах, сильнее всего это ощущают промышленные предприятия и потребители, заявил РИА... | 20.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-20T02:22+0300
2026-11-20T02:22+0300
2026-11-20T02:22+0300
мировая экономика
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БРАТИСЛАВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Санкции Евросоюза против России негативно отражаются на самих европейских странах, сильнее всего это ощущают промышленные предприятия и потребители, заявил РИА Новости вице-спикер парламента Словакии Тибор Гашпар.
"Санкционная политика имеет экономические последствия и для самих государств — членов Европейского союза. Европейские предприятия потеряли часть торговых возможностей, изменились цепочки поставок, а энергетические рынки столкнулись со значительными потрясениями. Сильнее всего это ощутили промышленные предприятия и потребители", - сказал Гашпар.
По его мнению, при принятии каждого политического решения необходимо оценивать и его реальные экономические последствия.
"Санкции не должны быть самоцелью. Европе необходима такая внешняя и экономическая политика, которая будет защищать ее конкурентоспособность, рабочие места и уровень жизни населения", - заключил Гашпар.
Россия не раз заявляла, что справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
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мировая экономика, запад, словакия, европа, ес
Мировая экономика, ЗАПАД, СЛОВАКИЯ, ЕВРОПА, ЕС
БРАТИСЛАВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Санкции Евросоюза против России негативно отражаются на самих европейских странах, сильнее всего это ощущают промышленные предприятия и потребители, заявил РИА Новости вице-спикер парламента Словакии Тибор Гашпар.
"Санкционная политика имеет экономические последствия и для самих государств — членов Европейского союза. Европейские предприятия потеряли часть торговых возможностей, изменились цепочки поставок, а энергетические рынки столкнулись со значительными потрясениями. Сильнее всего это ощутили промышленные предприятия и потребители", - сказал Гашпар.
По его мнению, при принятии каждого политического решения необходимо оценивать и его реальные экономические последствия.
"Санкции не должны быть самоцелью. Европе необходима такая внешняя и экономическая политика, которая будет защищать ее конкурентоспособность, рабочие места и уровень жизни населения", - заключил Гашпар.
Россия не раз заявляла, что справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.