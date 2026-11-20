https://1prime.ru/20261120/smartfon-875371097.html

Эксперт предупредил об опасности покупки смартфона без обновлений

Эксперт предупредил об опасности покупки смартфона без обновлений - 20.11.2026, ПРАЙМ

Эксперт предупредил об опасности покупки смартфона без обновлений

При выборе смартфона покупатели традиционно смотрят на камеру, аккумулятор и производительность, но редко интересуются, как долго производитель будет выпускать... | 20.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-20T03:03+0300

2026-11-20T03:03+0300

2026-11-20T03:03+0300

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МОСКВА, 20 ноя — ПРАЙМ. При выборе смартфона покупатели традиционно смотрят на камеру, аккумулятор и производительность, но редко интересуются, как долго производитель будет выпускать обновления для устройства. Между тем отсутствие программной поддержки ограничивает работу приложений и повышает риск утечки личных данных. О том, чем опасна покупка смартфона без официальной поддержки, агентству "Прайм" рассказал руководитель центра по исследованию и тестированию абонентского оборудования МегаФона Александр Джакония.В программном обеспечении регулярно обнаруживаются ошибки и уязвимости, которыми пользуются злоумышленники. Производители выпускают обновления для их устранения, но срок поддержки каждого устройства ограничен. При этом важно различать два типа обновлений: крупные версии операционной системы добавляют новые функции и меняют интерфейс, а патчи безопасности нужны прежде всего для защиты от актуальных угроз."Даже если смартфон перестал получать новые версии операционной системы, производитель может продолжать выпускать для него исправления безопасности. Поэтому при выборе устройства важно проверять не только версию ОС, но и срок поддержки обновлениями безопасности", — подчеркнул Джакония.По его словам, после прекращения поддержки смартфон продолжает работать, но обнаруженные позже уязвимости остаются неисправленными. Это повышает риск несанкционированного доступа к устройству и хранящимся на нем данным. Кроме того, со временем отдельные приложения, включая банковские, могут перестать поддерживать устаревшие версии операционной системы.По словам эксперта, перед покупкой рекомендуется изучить политику программной поддержки производителя на официальном сайте. Сроки выпуска обновлений различаются в зависимости от бренда, линейки и конкретной модели. Важно учитывать, что срок поддержки может отсчитываться с момента выхода модели на рынок, а не с даты покупки. Если смартфон уже используется, версию ОС и дату последнего обновления безопасности можно проверить в настройках.Если устройство больше не получает исправления безопасности, полностью устранить риски самостоятельно невозможно. Для их снижения следует своевременно обновлять приложения, устанавливать их только из доверенных источников, использовать двухфакторную аутентификацию и регулярно создавать резервные копии данных. При этом даже антивирусное ПО не заменяет системные обновления безопасности.Покупка смартфона без программной поддержки может показаться выгодной, особенно если устройство продается со значительной скидкой. "Однако для повседневного использования, работы с банковскими приложениями и хранения конфиденциальной информации лучше выбирать модели, которые продолжают получать обновления безопасности", — заключил Александр Джакония.

https://1prime.ru/20261111/smartfon-875103879.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

технологии, смартфоны, защита смартфона, защита данных, эксклюзив