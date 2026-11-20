https://1prime.ru/20261120/sobjanin-875412165.html

Собянин поздравил работников транспорта с профессиональным праздником

Собянин поздравил работников транспорта с профессиональным праздником - 20.11.2026, ПРАЙМ

Собянин поздравил работников транспорта с профессиональным праздником

Мэр столицы Сергей Собянин поздравил сотрудников предприятий московского транспорта с профессиональным праздником, отметив, что благодаря их труду транспортный... | 20.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-20T12:23+0300

2026-11-20T12:23+0300

2026-11-20T12:23+0300

бизнес

россия

москва

сергей собянин

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МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Мэр столицы Сергей Собянин поздравил сотрудников предприятий московского транспорта с профессиональным праздником, отметив, что благодаря их труду транспортный комплекс города за последние 15 лет совершил колоссальный рывок. "С Днем работника транспорта! За последние полтора десятка лет транспортный комплекс Москвы совершил колоссальный рывок вперед, став одним из символов обновляющейся столицы", - написал Собянин в своем канале на платформе "Макс". Он подчеркнул, что москвичи по достоинству оценили изменения - сегодня 70% всех поездок в мегаполисе приходится на современный, комфортный и надежный городской транспорт. "Это результат масштабной работы 220-тысячного коллектива Московского транспорта. Среди вас и мастера с огромным опытом, и те, кто только начинает свой профессиональный путь после колледжа или университета", - отметил мэр. По его словам, особого уважения заслуживают потомственные машинисты, водители и другие специалисты городского транспорта, которые хранят традиции профессии и передают накопленный опыт молодым коллегам. "Спасибо вам, дорогие друзья, за высокий профессионализм, преданность делу и большой вклад в развитие Москвы и улучшение качества жизни москвичей. Желаю крепкого здоровья, благополучия и новых успехов в работе", - заключил Собянин.

москва

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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бизнес, россия, москва, сергей собянин