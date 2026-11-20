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Грир: США должны поддерживать диалог с РФ и КНР, несмотря на разногласия
Грир: США должны поддерживать диалог с РФ и КНР, несмотря на разногласия - 20.11.2026, ПРАЙМ
Грир: США должны поддерживать диалог с РФ и КНР, несмотря на разногласия
Президент США Дональд Трамп должен поддерживать диалог с президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином, несмотря на разногласия между... | 20.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-20T17:19+0300
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ВАШИНГТОН, 20 ноя - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп должен поддерживать диалог с президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином, несмотря на разногласия между странами, заявил американский торговый представитель Джеймисон Грир в интервью Bloomberg."Я думаю, что люди сумасшедшие, если они думают, что мы не должны разговаривать со странами, которые являются нашими соперниками... Мы должны разговаривать с людьми", — сказал он, комментируя критику в адрес Трампа из-за его переговоров с Путиным и Си Цзиньпином в Китае.Грир также указал, что отказ от контактов с соперниками может осложнить урегулирование кризисов и повысить риск конфликтов. "Если такие контакты прервать, в конечном итоге вы оказываетесь там, когда возникает чрезвычайная ситуация, происходит недопонимание, возникает кризис, а вы не можете его урегулировать, и у вас нет отношений", — добавил торговый представитель.
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россия, китай, дональд трамп, bloomberg, владимир путин, си цзиньпин, сша, мировая экономика
РОССИЯ, КИТАЙ, Дональд Трамп, Bloomberg, Владимир Путин, Си Цзиньпин, США, Мировая экономика
ВАШИНГТОН, 20 ноя - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп должен поддерживать диалог с президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином, несмотря на разногласия между странами, заявил американский торговый представитель Джеймисон Грир в интервью Bloomberg.
"Я думаю, что люди сумасшедшие, если они думают, что мы не должны разговаривать со странами, которые являются нашими соперниками... Мы должны разговаривать с людьми", — сказал он, комментируя критику в адрес Трампа из-за его переговоров с Путиным и Си Цзиньпином в Китае.
Грир также указал, что отказ от контактов с соперниками может осложнить урегулирование кризисов и повысить риск конфликтов.
"Если такие контакты прервать, в конечном итоге вы оказываетесь там, когда возникает чрезвычайная ситуация, происходит недопонимание, возникает кризис, а вы не можете его урегулировать, и у вас нет отношений", — добавил торговый представитель.