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Трамп пригрозил огромными налогами компаниям, строящим дата-центры вне США
Трамп пригрозил огромными налогами компаниям, строящим дата-центры вне США - 20.11.2026, ПРАЙМ
Трамп пригрозил огромными налогами компаниям, строящим дата-центры вне США
Президент США Дональд Трамп заявил, что власти страны обложат огромным налогом американские компании, строящие дата-центры в других странах. | 20.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-20T21:06+0300
2026-11-20T21:06+0300
2026-11-20T21:09+0300
сша
дональд трамп
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ВАШИНГТОН, 20 ноя - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что власти страны обложат огромным налогом американские компании, строящие дата-центры в других странах. "Мы не позволяем размещать центры обработки данных в других странах... К компаниям, которые попытаются пойти на такой шаг, мы применим самые суровые наказания", - сказал Трамп журналистам.
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сша, дональд трамп
ВАШИНГТОН, 20 ноя - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что власти страны обложат огромным налогом американские компании, строящие дата-центры в других странах.
"Мы не позволяем размещать центры обработки данных в других странах... К компаниям, которые попытаются пойти на такой шаг, мы применим самые суровые наказания", - сказал Трамп журналистам.