https://1prime.ru/20261120/stavka-875418522.html

Ставка RUONIA 19 ноября выросла до 14%

Ставка RUONIA 19 ноября выросла до 14% - 20.11.2026, ПРАЙМ

Ставка RUONIA 19 ноября выросла до 14%

Индикативная рублевая депозитная ставка овернайт российского межбанковского рынка RUONIA (Ruble OverNight Index Average) в четверг, 19 ноября, выросла на 0,04... | 20.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-20T14:40+0300

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2026-11-20T14:40+0300

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МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Индикативная рублевая депозитная ставка овернайт российского межбанковского рынка RUONIA (Ruble OverNight Index Average) в четверг, 19 ноября, выросла на 0,04 процентных пункта и составила 14%, следует из сообщения на сайте Банка России. В расчете ставки учитывались сделки общей суммой 941,42 миллиарда рублей. RUONIA отражает оценку стоимости необеспеченного заимствования банков с минимальным кредитным риском. Ставку рассчитывает Банк России по методике, разработанной Национальной валютной ассоциацией (НВА) совместно с ЦБ, на основании информации о депозитных сделках банков-участников между собой. Список банков-участников RUONIA формируется НВА и в настоящее время включает порядка 30 кредитных организаций. Банк России использует ставку RUONIA как один из индикаторов при анализе эффективности своей процентной политики.

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