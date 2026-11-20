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Стоимость биткоина падает на 3%
Стоимость биткоина падает на 3% - 20.11.2026, ПРАЙМ
Стоимость биткоина падает на 3%
Стоимость биткоина падает на 3%, примерно до 61,5 тысячи долларов, следует из данных торгов. | 20.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-20T08:23+0300
2026-11-20T08:23+0300
2026-11-20T08:46+0300
финансы
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МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Стоимость биткоина падает на 3%, примерно до 61,5 тысячи долларов, следует из данных торгов. По данным портала Coinмarketсap, рассчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, стоимость биткоина за сутки по состоянию на 8.00 мск снижается на 3,21% - до 61 469 долларов. В том числе на крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин дешевеет на 3,13% - до 61 553 долларов.
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финансы, binance
Стоимость биткоина падает на 3%
Стоимость биткоина падает на 3%, примерно до 61,5 тысячи долларов
МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Стоимость биткоина падает на 3%, примерно до 61,5 тысячи долларов, следует из данных торгов.
По данным портала Coinмarketсap, рассчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, стоимость биткоина за сутки по состоянию на 8.00 мск снижается на 3,21% - до 61 469 долларов.
В том числе на крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин дешевеет на 3,13% - до 61 553 долларов.