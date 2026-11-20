https://1prime.ru/20261120/stomatologi-875431460.html
Депутат рассказал, какие стоматологические услуги доступны россиянам бесплатно
Депутат рассказал, какие стоматологические услуги доступны россиянам бесплатно - 20.11.2026, ПРАЙМ
Депутат рассказал, какие стоматологические услуги доступны россиянам бесплатно
Россияне по полису ОМС вправе бесплатно получить неотложную помощь при острой зубной боли, а также имеют право на прием стоматолога-терапевта, лечение кариеса с | 20.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-20T20:42+0300
2026-11-20T20:42+0300
2026-11-20T20:42+0300
здоровье
общество
россия
госдума
омс
стоматология
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МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Россияне по полису ОМС вправе бесплатно получить неотложную помощь при острой зубной боли, а также имеют право на прием стоматолога-терапевта, лечение кариеса с пломбой из современных отечественных материалов и удаление зубов по медицинским показаниям, рассказал РИА Новости член комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный. "По полису ОМС человек имеет право на неотложную помощь при острой боли, бесплатный прием стоматолога-терапевта и его консультацию, диагностику, рентгеновское исследование - если врач решит, что оно необходимо, лечение кариеса - по стандарту с пломбой из современных отечественных материалов, удаление зубов по медицинским показаниям, операции на слизистой, удаление зубного камня", - сказал Куринный. Парламентарий напомнил, что обезболивание при стоматологических процедурах в государственных клиниках теперь обязательное и бесплатное для граждан. Кроме того, по его словам, пациентам стоматологических клиник бесплатно могут лечить осложнения: воспаление нерва и тканей вокруг корня зуба, заболевания слизистой и десен, такие как стоматит и гингивит, а также травмы челюстно-лицевой области. "Рекомендую всегда перед началом лечения спрашивать у врача, что именно платно и что бесплатно, особенно если стоматолог начинает активно рекомендовать "более современный материал". А также если вы уверены, что процедура должна быть бесплатной, а вам говорят, что полис ОМС ее не покрывает, просите письменное обоснование отказа", - заключил он.
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здоровье, общество , россия, госдума, омс, стоматология
Здоровье, Общество , РОССИЯ, Госдума, ОМС, стоматология
МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Россияне по полису ОМС вправе бесплатно получить неотложную помощь при острой зубной боли, а также имеют право на прием стоматолога-терапевта, лечение кариеса с пломбой из современных отечественных материалов и удаление зубов по медицинским показаниям, рассказал РИА Новости член комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный.
"По полису ОМС человек имеет право на неотложную помощь при острой боли, бесплатный прием стоматолога-терапевта и его консультацию, диагностику, рентгеновское исследование - если врач решит, что оно необходимо, лечение кариеса - по стандарту с пломбой из современных отечественных материалов, удаление зубов по медицинским показаниям, операции на слизистой, удаление зубного камня", - сказал Куринный.
Парламентарий напомнил, что обезболивание при стоматологических процедурах в государственных клиниках теперь обязательное и бесплатное для граждан.
Кроме того, по его словам, пациентам стоматологических клиник бесплатно могут лечить осложнения: воспаление нерва и тканей вокруг корня зуба, заболевания слизистой и десен, такие как стоматит и гингивит, а также травмы челюстно-лицевой области.
"Рекомендую всегда перед началом лечения спрашивать у врача, что именно платно и что бесплатно, особенно если стоматолог начинает активно рекомендовать "более современный материал". А также если вы уверены, что процедура должна быть бесплатной, а вам говорят, что полис ОМС ее не покрывает, просите письменное обоснование отказа", - заключил он.