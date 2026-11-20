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Африка потеряла 87 миллиардов долларов на выплате процентов по долгу

Африка потеряла 87 миллиардов долларов на выплате процентов по долгу - 20.11.2026, ПРАЙМ

Африка потеряла 87 миллиардов долларов на выплате процентов по долгу

Африканские страны в 2022–2024 годах выплатили около 87 миллиардов долларов процентов по внешнему долгу, говорится в докладе Африканского банка развития (АБР). | 20.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-20T22:46+0300

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МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Африканские страны в 2022–2024 годах выплатили около 87 миллиардов долларов процентов по внешнему долгу, говорится в докладе Африканского банка развития (АБР). "В период с 2022 по 2024 год с континента ушло около 87 миллиардов долларов в виде процентных выплат", - отмечается в докладе. По данным банка, доля доходов, направляемых на обслуживание внешнего долга в целом, выросла с 23,7% в 2017 году до 31% в 2024, в то время как процентные выплаты по внешнему долгу составили 6,3% от государственных доходов африканских стран в 2024 году. При этом в 25 государствах расходы на обслуживание долга превышали затраты на здравоохранение. В АБР также сообщили, что по состоянию на июль 2026 года 14 африканских государств находились в зоне высокого риска долгового кризиса, еще восемь уже переживали такой кризис. Как отмечается в докладе, рост расходов на обслуживание долга ограничивает возможности правительств финансировать здравоохранение, образование и инфраструктуру.

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