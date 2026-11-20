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Строительство нового аэропорта под Иркутском начнется в 2028 году

Строительство нового аэропорта под Иркутском начнется в 2028 году - 20.11.2026, ПРАЙМ

Строительство нового аэропорта под Иркутском начнется в 2028 году

Предпроектная документация для строительства нового аэропорта на площадке "Ключевая" под Иркутском прошла все необходимые согласования в Росавиации и... | 20.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-20T17:56+0300

2026-11-20T17:56+0300

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ИРКУТСК, 20 ноя - ПРАЙМ. Предпроектная документация для строительства нового аэропорта на площадке "Ключевая" под Иркутском прошла все необходимые согласования в Росавиации и Минпромторге РФ, начало работ запланировано на 2028 год, сообщил губернатор Игорь Кобзев. Кобзев на Международном форуме-выставке "Транспорт России – 2026" обсудил с министром транспорта РФ Дмитрием Ядровым приоритетные для Иркутской области вопросы в сфере развития транспорта, в первую очередь - строительство нового аэропорта Иркутска и выделение федерального финансирования для начала проектирования аэродромной части. "Предпроектная документация для строительства нового аэропорта уже разработана и прошла все необходимые согласования, в том числе в Росавиации и Минпромторге России… Выбранная площадка "Ключевая" признана пригодной для строительства… Начало строительных работ запланировано на 2028 год", - написал Кобзев в своем канале на платформе "Макс". Он отметил, что объект включен в федеральный проект "Развитие опорной сети аэродромов" национального проекта "Эффективная транспортная система". Также на встрече были подняты темы модернизации аэродрома города Киренска и создания круглогодичной дороги, соединяющей Иркутскую область и Якутию. Планируется, что дорога пройдет в якутский город Мирный через Бодайбо, поселки Балахнинский, Артемовский и Кропоткин в Иркутской области из поселка Таксимо в Бурятия, где находится железнодорожная станция. Также в рамках данного проекта внимание будет уделено приведению в нормативное состояние дороги и искусственных сооружений региональной дороги Усть-Кут – Уоян.

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бизнес, россия, иркутская область, иркутск, якутия, росавиация, минпромторг