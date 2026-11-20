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ВС не стал пересматривать дело о тарифах НМТП на перевалку металлов

ВС не стал пересматривать дело о тарифах НМТП на перевалку металлов - 20.11.2026, ПРАЙМ

ВС не стал пересматривать дело о тарифах НМТП на перевалку металлов

Верховный суд России решил не пересматривать судебные акты трех инстанций, признавших законным возбуждение Федеральной антимонопольной службой (ФАС) России дела | 20.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-20T10:07+0300

2026-11-20T10:07+0300

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МОСКВА, 20 ноя – ПРАЙМ. Верховный суд России решил не пересматривать судебные акты трех инстанций, признавших законным возбуждение Федеральной антимонопольной службой (ФАС) России дела по признакам завышения Новороссийским морским торговым портом (НМТП) тарифов на перевалку черных металлов. В материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости, говорится, что судья ВС РФ Татьяна Завьялова, изучив кассационную жалобу порта, не нашла оснований для пересмотра дела Судебной коллегией по экономическим спорам. ФАС в марте 2024 года сообщила, что возбудила дело в отношении ПАО "Новороссийский морской торговый порт". В ведомстве тогда отметили, что НМТП занимается перевалкой черных металлов и занимает доминирующее положение на этом рынке в морском порту Новороссийска. Служба выявила, что в 2023 году тарифы на услуги перевалки черных металлов в порту для отдельных грузов выросли на величины до 50%, а с внутрипортовым перемещением – до 37%. Антимонопольное дело было возбуждено после обращения Абинского электрометаллургического завода (АЭМЗ). НМТП в мае 2024 года обратился в арбитражный суд Москвы с заявлением, в котором потребовал признать возбуждение антимонопольного дела незаконным. И при первом рассмотрении дела суд в октябре 2024 года согласился с портом в том, что ФАС "неверно определила географические границы рынка, в результате чего пришла к ошибочному выводу о занятии ПАО "НМТП" доминирующего положения на этом рынке". Суд, в частности, указал тогда, что аналогичные услуги в том регионе оказывают порты в Таганроге, Ростове-на-Дону, Туапсе, Темрюке и Севастополе и почти все они располагают "причальным фронтом, который может обработать суда с техническими характеристиками", необходимыми для АЭМЗ. Решение суда поддержала апелляция, но отменил суд округа. Отправляя дело на пересмотр, кассация тогда предложила дать оценку всем доводам ФАС. При повторном рассмотрении суды поддержали ведомство. Они отметили, что другие порты не могут заменить НМТП и потребители, "несмотря на существенное повышение тарифов, продолжили пользоваться его услугами". Группа НМТП - ведущий стивидорный оператор в России, занимает третье место среди европейских портов по объему грузооборота. Насчитывает девять стивидорных компаний различной специализации в портах Азово-Черноморского и Балтийского бассейнов. В состав группы входят два крупнейших по грузообороту порта России - Новороссийск на Черном море и Приморск - на Балтийском.

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бизнес, россия, новороссийск, москва, таганрог, нмтп, верховный суд, вс рф