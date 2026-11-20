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Суд встал на сторону X5 в споре с ФАС о доле рынка, пишут СМИ
Суд встал на сторону X5 в споре с ФАС о доле рынка, пишут СМИ - 20.11.2026, ПРАЙМ
Суд встал на сторону X5 в споре с ФАС о доле рынка, пишут СМИ
Первый арбитражный апелляционный суд отклонил жалобу Нижегородского УФАС, которое пыталось оспорить договор аренды нового магазина "Пятерочка" из-за превышения... | 20.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-20T12:38+0300
2026-11-20T12:38+0300
2026-11-20T12:38+0300
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МОСКВА, 20 ноя — ПРАЙМ. Первый арбитражный апелляционный суд отклонил жалобу Нижегородского УФАС, которое пыталось оспорить договор аренды нового магазина "Пятерочка" из-за превышения торговой сетью доли рынка в 25% в денежном выражении, сообщают "Ведомости".Суд решил, что запрет на открытие новых магазинов начинает действовать только после публикации данных Росстата о превышении этого порога. Постановление опубликовано 8 октября в картотеке арбитражных дел.Как напоминает издание, определение с таким же выводом 17 января 2019 года вынесла Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного суда. В феврале того же года ФАС России разъяснила своим территориальным управлениям, что при оценке законности сделок необходимо учитывать данные Росстата, доступные на момент заключения договора.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, росстат, x5 retail group, уфас, ведомости
Бизнес, Росстат, X5 Retail Group, УФАС, Ведомости
Суд встал на сторону X5 в споре с ФАС о доле рынка, пишут СМИ
Ведомости: суд отклонил жалобу ФАС на договор аренды нового магазина Х5