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Суд взыскал с Arctic Seafoods более 638 тысяч долларов долга

Суд взыскал с Arctic Seafoods более 638 тысяч долларов долга - 20.11.2026, ПРАЙМ

Суд взыскал с Arctic Seafoods более 638 тысяч долларов долга

Арбитражный суд Москвы по иску архангельского рыбопромыслового ООО "Вирма" взыскал более 638 тысяч долларов долга по контракту на поставку крабов с покупателя – | 20.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-20T14:28+0300

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МОСКВА, 20 ноя – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы по иску архангельского рыбопромыслового ООО "Вирма" взыскал более 638 тысяч долларов долга по контракту на поставку крабов с покупателя – американского дистрибьютора крабов Arctic Seafoods, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости. Суд в пятницу удовлетворил иск частично, взыскав основной долг и отказав истцу во взыскании более 2 тысяч долларов неустойки. Это уже восьмой иск к Arctic Seafoods, удовлетворенный арбитражным судом Москвы. Всего этот суд зарегистрировал 11 исковых заявлений мурманских и архангельских рыболовных компаний к контрагенту из США. Все они касаются задолженности по контрактам на поставку крабов. Ранее суд по двум искам ООО "Эта-Трейд" взыскал с Arctic Seafoods около 35,2 миллиона долларов, по иску ЗАО "Арктиксервис" - свыше 92,3 миллиона, по иску ООО "Северо-западная рыбопромышленная компания-Мурманск" - более 35,7 миллиона, по иску ОАО "Североморский альянс" - более 18,4 миллиона, по иску "Фростер" - около 52,9 миллиона, по иску ООО "Альфа Трейд" - около 5,2 миллиона долларов. Представитель ответчика в суде объясняет неисполнение обязательств по оплате поставок санкциями, которые он считает обстоятельством непреодолимой силы. По данным информационной системы "БИР-Аналитик", основной вид деятельности всех компаний-истцов - "рыболовство морское промышленное". Arctic Seafoods - крупный дистрибьютор баренцевских королевских крабов и снежных крабов опилио в США, сообщает сайт компании-ответчика. Поставки ценных видов морепродуктов из России в США и Евросоюз в 2022 году оказались под запретом в рамках санкций.

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