https://1prime.ru/20261120/sud-875423216.html

Суд в Москве отказался отменить запрет Apple на разбирательства с VK в США

Суд в Москве отказался отменить запрет Apple на разбирательства с VK в США - 20.11.2026, ПРАЙМ

Суд в Москве отказался отменить запрет Apple на разбирательства с VK в США

Арбитражный суд Москвы отказался отменить обеспечительные меры в виде запрета структурам Apple продолжать судебное разбирательство по иску американской Apple... | 20.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-20T15:46+0300

2026-11-20T15:46+0300

2026-11-20T15:47+0300

технологии

бизнес

калифорния

москва

apple

вк

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875423216.jpg?1795178848

МОСКВА, 20 ноя – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы отказался отменить обеспечительные меры в виде запрета структурам Apple продолжать судебное разбирательство по иску американской Apple Inc. к VK (российской соцсети "ВКонтакте") в Северном окружном суде штата Калифорния, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости. Московский суд принял обеспечительные меры 30 октября в деле по иску ООО "ВК" к Apple Inc., ирландской Apple Distribution International Ltd и российскому ООО "Эппл Рус", в котором истец требует от Apple вернуть мобильные приложения VK в Аpp Store, восстановить возможность пользователям получать уведомления из них и взыскать неустойку в случае неисполнения решения суда. Речь идет о трех таких приложениях - соцсетях VK и "Одноклассники" и сервисе VK Music. После подачи своего иска VK стало известно, что Apple Inc. 20 октября направила в Северный окружной суд штата Калифорния антиисковое заявление с требованием запретить VK продолжать разбирательство с американской компанией в арбитражном суде Москвы. Калифорнийский суд заявление удовлетворил. Он вынес временный запретительный судебный приказ, в котором обязал VK предпринять действия для отложения или приостановления процесса в Москве до разрешения в суде Калифорнии ходатайства Apple Inc. о полном запрете разбирательства в России. В свою очередь московский суд запретил Apple Inc., Apple Distribution International Ltd и "Эппл Рус" продолжать рассмотрение дела в Северном окружном суде штата Калифорния. Он обязал ответчиков "предпринять все зависящие от них меры (включая отзыв иска/отказ от исковых требований), направленные на прекращение разбирательства по заявлению Apple Inc... о возмещении убытков, судебной защите в форме запрета по продолжению судебных разбирательств в России". Ответчики направили в московский суд заявления об отмене обеспечительных мер, считая их неисполнимыми и принятыми с нарушением процессуального законодательства. Суд 16 ноября заявления отклонил. "Доказательства, подтверждающие, что обстоятельства, из которых исходил суд при вынесении определения о принятии обеспечительных мер, отпали либо что появились новые обстоятельства, свидетельствующие об отсутствии необходимости в сохранении обеспечительных мер, заявители в поданных заявлениях не раскрыли", - указал суд в своем определении. Арбитражный суд Москвы 27 октября отложил предварительные слушания по иску VK к структурам Apple на 8 декабря. Ранее VK заявил, что в июне Apple без предупреждения в одностороннем порядке удалил мобильные приложения VK из App Store.

калифорния

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

технологии, бизнес, калифорния, москва, apple, вк