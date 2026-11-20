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Число предпринимателей из Таджикистана в России за пять лет выросло почти вдвое

Число предпринимателей из Таджикистана в России за пять лет выросло почти вдвое - 20.11.2026, ПРАЙМ

Число предпринимателей из Таджикистана в России за пять лет выросло почти вдвое

Количество действующих юридических лиц и индивидуальных предпринимателей из Таджикистана в России в ноябре составляет около 22 тысяч, что почти вдвое показателя | 20.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-20T13:15+0300

2026-11-20T13:15+0300

2026-11-20T13:36+0300

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душанбе

владимир путин

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МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Количество действующих юридических лиц и индивидуальных предпринимателей из Таджикистана в России в ноябре составляет около 22 тысяч, что почти вдвое показателя на конец 2021 года, такие данные предоставили РИА Новости аналитики сервиса проверки контрагентов Rusprofile.Президент РФ Владимир Путин в пятницу работает в Душанбе, где прошли переговоры лидеров России и Таджикистана."За последние пять лет число действующих компаний с учредителями из Таджикистана и индивидуальных предпринимателей - граждан этой страны - выросло на 84,3%. На ноябрь 2026 года в России насчитывается 21 701 такой субъект бизнеса против 11 774 на конец 2021 года", - говорится в материале.В частности, количество действующих юридических лиц с учредителями из Таджикистана к ноябрю увеличилось почти в 2,5 раза по отношению к концу 2021 года - до 713. Чаще всего компании с учредителями из Таджикистана занимаются неспециализированной оптовой торговлей, строительством жилых и нежилых зданий, а также оптовой торговлей фруктами и овощами.Число действующих ИП из Таджикистана в России за пять лет выросло в 1,8 раза - до 20 988. Среди них наиболее распространенными направлениями деятельности стали строительство, услуги такси, интернет-торговля и розничная торговля фруктами и овощами.По данным Rusprofile, на конец 2021 года предприниматели из Таджикистана чаще всего занимались розничной торговлей фруктами и овощами, штукатурными работами и строительством. Кроме того, число таких ИП, оказывающих услуги такси, за последние пять лет выросло в России более чем в восемь раз - до 2657.

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бизнес, промышленность, россия, таджикистан, душанбе, владимир путин