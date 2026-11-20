https://1prime.ru/20261120/tadzhikistan-875414445.html
Число предпринимателей из Таджикистана в России за пять лет выросло почти вдвое
Число предпринимателей из Таджикистана в России за пять лет выросло почти вдвое - 20.11.2026, ПРАЙМ
Число предпринимателей из Таджикистана в России за пять лет выросло почти вдвое
Количество действующих юридических лиц и индивидуальных предпринимателей из Таджикистана в России в ноябре составляет около 22 тысяч, что почти вдвое показателя | 20.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-20T13:15+0300
2026-11-20T13:15+0300
2026-11-20T13:36+0300
бизнес
промышленность
россия
таджикистан
душанбе
владимир путин
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875414445.jpg?1795170974
МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Количество действующих юридических лиц и индивидуальных предпринимателей из Таджикистана в России в ноябре составляет около 22 тысяч, что почти вдвое показателя на конец 2021 года, такие данные предоставили РИА Новости аналитики сервиса проверки контрагентов Rusprofile.Президент РФ Владимир Путин в пятницу работает в Душанбе, где прошли переговоры лидеров России и Таджикистана."За последние пять лет число действующих компаний с учредителями из Таджикистана и индивидуальных предпринимателей - граждан этой страны - выросло на 84,3%. На ноябрь 2026 года в России насчитывается 21 701 такой субъект бизнеса против 11 774 на конец 2021 года", - говорится в материале.В частности, количество действующих юридических лиц с учредителями из Таджикистана к ноябрю увеличилось почти в 2,5 раза по отношению к концу 2021 года - до 713. Чаще всего компании с учредителями из Таджикистана занимаются неспециализированной оптовой торговлей, строительством жилых и нежилых зданий, а также оптовой торговлей фруктами и овощами.Число действующих ИП из Таджикистана в России за пять лет выросло в 1,8 раза - до 20 988. Среди них наиболее распространенными направлениями деятельности стали строительство, услуги такси, интернет-торговля и розничная торговля фруктами и овощами.По данным Rusprofile, на конец 2021 года предприниматели из Таджикистана чаще всего занимались розничной торговлей фруктами и овощами, штукатурными работами и строительством. Кроме того, число таких ИП, оказывающих услуги такси, за последние пять лет выросло в России более чем в восемь раз - до 2657.
таджикистан
душанбе
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, промышленность, россия, таджикистан, душанбе, владимир путин
Бизнес, Промышленность, РОССИЯ, ТАДЖИКИСТАН, Душанбе, Владимир Путин
МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Количество действующих юридических лиц и индивидуальных предпринимателей из Таджикистана в России в ноябре составляет около 22 тысяч, что почти вдвое показателя на конец 2021 года, такие данные предоставили РИА Новости аналитики сервиса проверки контрагентов Rusprofile.
Президент РФ Владимир Путин
в пятницу работает в Душанбе
, где прошли переговоры лидеров России и Таджикистана
.
"За последние пять лет число действующих компаний с учредителями из Таджикистана и индивидуальных предпринимателей - граждан этой страны - выросло на 84,3%. На ноябрь 2026 года в России насчитывается 21 701 такой субъект бизнеса против 11 774 на конец 2021 года", - говорится в материале.
В частности, количество действующих юридических лиц с учредителями из Таджикистана к ноябрю увеличилось почти в 2,5 раза по отношению к концу 2021 года - до 713. Чаще всего компании с учредителями из Таджикистана занимаются неспециализированной оптовой торговлей, строительством жилых и нежилых зданий, а также оптовой торговлей фруктами и овощами.
Число действующих ИП из Таджикистана в России за пять лет выросло в 1,8 раза - до 20 988. Среди них наиболее распространенными направлениями деятельности стали строительство, услуги такси, интернет-торговля и розничная торговля фруктами и овощами.
По данным Rusprofile, на конец 2021 года предприниматели из Таджикистана чаще всего занимались розничной торговлей фруктами и овощами, штукатурными работами и строительством. Кроме того, число таких ИП, оказывающих услуги такси, за последние пять лет выросло в России более чем в восемь раз - до 2657.