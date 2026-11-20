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Таджикистан и Россия заинтересованы в расширении инвестсотрудничества
Таджикистан и Россия заинтересованы в расширении инвестсотрудничества - 20.11.2026, ПРАЙМ
Таджикистан и Россия заинтересованы в расширении инвестсотрудничества
Президент Таджикистана Эмомали Рахмон и президент России Владимир Путин на встрече в Душанбе выразили заинтересованность в расширении двустороннего... | 20.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-20T14:03+0300
2026-11-20T14:03+0300
2026-11-20T14:06+0300
россия
душанбе
таджикистан
владимир путин
эмомали рахмон
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МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон и президент России Владимир Путин на встрече в Душанбе выразили заинтересованность в расширении двустороннего инвестиционного сотрудничества, сообщает пресс-служба главы республики. Путин в пятницу работает в Душанбе, там прошли переговоры лидеров двух стран. "Обе стороны выразили заинтересованность в дальнейшем расширении инвестиций в приоритетные сектора, развитии сотрудничества в области цифровизации, искусственного интеллекта, электронных государственных услуг и кибербезопасности", - говорится в сообщении.
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россия, душанбе, таджикистан, владимир путин, эмомали рахмон
РОССИЯ, Душанбе, ТАДЖИКИСТАН, Владимир Путин, Эмомали Рахмон
МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон и президент России Владимир Путин на встрече в Душанбе выразили заинтересованность в расширении двустороннего инвестиционного сотрудничества, сообщает пресс-служба главы республики.
Путин в пятницу работает в Душанбе, там прошли переговоры лидеров двух стран.
"Обе стороны выразили заинтересованность в дальнейшем расширении инвестиций в приоритетные сектора, развитии сотрудничества в области цифровизации, искусственного интеллекта, электронных государственных услуг и кибербезопасности", - говорится в сообщении.