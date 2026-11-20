https://1prime.ru/20261120/tadzhikistan-875416139.html

Таджикистан и Россия заинтересованы в расширении инвестсотрудничества

Таджикистан и Россия заинтересованы в расширении инвестсотрудничества - 20.11.2026, ПРАЙМ

Таджикистан и Россия заинтересованы в расширении инвестсотрудничества

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон и президент России Владимир Путин на встрече в Душанбе выразили заинтересованность в расширении двустороннего... | 20.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-20T14:03+0300

2026-11-20T14:03+0300

2026-11-20T14:06+0300

россия

душанбе

таджикистан

владимир путин

эмомали рахмон

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875416139.jpg?1795172809

МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон и президент России Владимир Путин на встрече в Душанбе выразили заинтересованность в расширении двустороннего инвестиционного сотрудничества, сообщает пресс-служба главы республики. Путин в пятницу работает в Душанбе, там прошли переговоры лидеров двух стран. "Обе стороны выразили заинтересованность в дальнейшем расширении инвестиций в приоритетные сектора, развитии сотрудничества в области цифровизации, искусственного интеллекта, электронных государственных услуг и кибербезопасности", - говорится в сообщении.

душанбе

таджикистан

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, душанбе, таджикистан, владимир путин, эмомали рахмон