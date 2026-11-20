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Танкер подвергся обстрелу и загорелся в Ормузском проливе
Танкер подвергся обстрелу и загорелся в Ормузском проливе - 20.11.2026, ПРАЙМ
Танкер подвергся обстрелу и загорелся в Ормузском проливе
Танкер подвергся обстрелу и загорелся в Ормузском проливе, утверждает управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO). | 20.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-20T20:06+0300
2026-11-20T20:06+0300
2026-11-20T20:06+0300
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ЛОНДОН, 20 ноя - ПРАЙМ. Танкер подвергся обстрелу и загорелся в Ормузском проливе, утверждает управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO).
"UKMTO получило сообщение об инциденте в 8 морских милях (15 километров) к северу от Хасаба, Оман. Танкер, следовавший из Персидского залива через Ормузский пролив, был поражен неизвестным снарядом в носовую часть левого борта. Служба безопасности сообщила о возгорании на борту судна", - говорится в сообщении.
О пострадавших членах экипажа не сообщается.
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бизнес, промышленность, ормузский пролив, оман, персидский залив
Бизнес, Промышленность, Ормузский пролив, ОМАН, ПЕРСИДСКИЙ ЗАЛИВ
ЛОНДОН, 20 ноя - ПРАЙМ. Танкер подвергся обстрелу и загорелся в Ормузском проливе, утверждает управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO).
"UKMTO получило сообщение об инциденте в 8 морских милях (15 километров) к северу от Хасаба, Оман. Танкер, следовавший из Персидского залива через Ормузский пролив, был поражен неизвестным снарядом в носовую часть левого борта. Служба безопасности сообщила о возгорании на борту судна", - говорится в сообщении.
О пострадавших членах экипажа не сообщается.