https://1prime.ru/20261120/tanker-875430925.html

Танкер подвергся обстрелу и загорелся в Ормузском проливе

Танкер подвергся обстрелу и загорелся в Ормузском проливе - 20.11.2026, ПРАЙМ

Танкер подвергся обстрелу и загорелся в Ормузском проливе

Танкер подвергся обстрелу и загорелся в Ормузском проливе, утверждает управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO). | 20.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-20T20:06+0300

2026-11-20T20:06+0300

2026-11-20T20:06+0300

бизнес

промышленность

ормузский пролив

оман

персидский залив

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ЛОНДОН, 20 ноя - ПРАЙМ. Танкер подвергся обстрелу и загорелся в Ормузском проливе, утверждает управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO). "UKMTO получило сообщение об инциденте в 8 морских милях (15 километров) к северу от Хасаба, Оман. Танкер, следовавший из Персидского залива через Ормузский пролив, был поражен неизвестным снарядом в носовую часть левого борта. Служба безопасности сообщила о возгорании на борту судна", - говорится в сообщении. О пострадавших членах экипажа не сообщается.

ормузский пролив

оман

персидский залив

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бизнес, промышленность, ормузский пролив, оман, персидский залив