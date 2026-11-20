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Нефтяной танкер подорвался на морской мине на выходе из оманского порта

Нефтяной танкер подорвался на морской мине на выходе из оманского порта - 20.11.2026, ПРАЙМ

Нефтяной танкер подорвался на морской мине на выходе из оманского порта

Нефтяной танкер подорвался на морской мине на выходе из оманского порта Хасаб, сообщает пресс-служба военно-морских сил Корпуса стражей исламской революции... | 20.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-20T22:40+0300

2026-11-20T22:40+0300

2026-11-20T22:40+0300

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ТЕГЕРАН, 20 ноя - ПРАЙМ. Нефтяной танкер подорвался на морской мине на выходе из оманского порта Хасаб, сообщает пресс-служба военно-морских сил Корпуса стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана). "Один нефтяной танкер-нарушитель, намеревавшийся при поддержке контрабандистской армии США пройти по запретному маршруту в Ормузском проливе, подорвался на мине на выходе из порта Хасаб и был охвачен пожаром", - говорится в заявлении, текст которого приводит гостелерадиокомпания Ирана. Ормузский пролив является одним из ключевых маршрутов мировых поставок нефти и сжиженного природного газа. Судоходство через него оказалось серьезно ограничено после начала 28 февраля военной операции США и Израиля против Ирана. Тегеран заявил о намерении сохранять ограничения до выполнения своих условий, включая снятие американской блокады и санкций. Несмотря на продолжающиеся проходы отдельных судов, интенсивность движения в проливе остается на значительно более низком уровне, чем до начала конфликта.

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сша

ормузский пролив

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россия, иран, сша, ормузский пролив