https://1prime.ru/20261120/times-875433469.html

Сотрудники IT-компаний платят до 25 тысяч долларов за услуги свах, пишет Times

Сотрудники IT-компаний платят до 25 тысяч долларов за услуги свах, пишет Times - 20.11.2026, ПРАЙМ

Сотрудники IT-компаний платят до 25 тысяч долларов за услуги свах, пишет Times

Сотрудники ведущих американских технологических компаний, таких как OpenAI, Anthropic, Nvidia и Google, платят до 25 тысяч долларов специалистам по знакомствам... | 20.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-20T21:26+0300

2026-11-20T21:26+0300

2026-11-20T21:26+0300

общество

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875433469.jpg?1795199163

ВАШИНГТОН, 20 ноя — ПРАЙМ. Сотрудники ведущих американских технологических компаний, таких как OpenAI, Anthropic, Nvidia и Google, платят до 25 тысяч долларов специалистам по знакомствам за помощь в поиске партнера, пишет газета Times. В сообщении Times рассказывается о специалисте по знакомствам Доминике Ванг. "Технические специалисты из таких компаний, как OpenAI, Anthropic, Nvidia и Google, платят до 25 тысяч долларов за услуги Ванг, включая полный разбор профиля в приложениях для знакомств, восьминедельный интенсивный курс по знакомствам и индивидуальный подбор партнеров", — говорится в публикации. По данным издания, работа с Ванг начинается с часовой консультации стоимостью в тысячу долларов. Половину этого времени занимает пробное свидание, во время которого клиент пытается произвести впечатление на женщину, а специалист оценивает его поведение и указывает на то, что следует улучшить. Ванг рассказала газете, что прямо говорит клиентам, если ей не нравится их одежда или прическа. Она охарактеризовала своих клиентов как людей, которые очень хорошо проявляют себя в профессиональной деятельности, однако испытывают трудности с пониманием социальных сигналов, а также бывают чрезмерно замкнутыми и осторожными в общении. Если клиент решает воспользоваться ее услугами, он может присоединиться к разработанной Ванг системе знакомств стоимостью четыре тысячи долларов. В нее входят индивидуальные консультации, групповые занятия и даже ИИ-помощник, который помогает составлять ответы женщинам, вызвавшим интерес клиента. Самый дорогой пакет услуг стоимостью 25 тысяч долларов предусматривает индивидуальный подбор потенциальных партнеров в течение года.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество