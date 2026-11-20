https://1prime.ru/20261120/times-875433469.html
Сотрудники IT-компаний платят до 25 тысяч долларов за услуги свах, пишет Times
Сотрудники IT-компаний платят до 25 тысяч долларов за услуги свах, пишет Times - 20.11.2026, ПРАЙМ
Сотрудники IT-компаний платят до 25 тысяч долларов за услуги свах, пишет Times
Сотрудники ведущих американских технологических компаний, таких как OpenAI, Anthropic, Nvidia и Google, платят до 25 тысяч долларов специалистам по знакомствам... | 20.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-20T21:26+0300
2026-11-20T21:26+0300
2026-11-20T21:26+0300
общество
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ВАШИНГТОН, 20 ноя — ПРАЙМ. Сотрудники ведущих американских технологических компаний, таких как OpenAI, Anthropic, Nvidia и Google, платят до 25 тысяч долларов специалистам по знакомствам за помощь в поиске партнера, пишет газета Times. В сообщении Times рассказывается о специалисте по знакомствам Доминике Ванг. "Технические специалисты из таких компаний, как OpenAI, Anthropic, Nvidia и Google, платят до 25 тысяч долларов за услуги Ванг, включая полный разбор профиля в приложениях для знакомств, восьминедельный интенсивный курс по знакомствам и индивидуальный подбор партнеров", — говорится в публикации. По данным издания, работа с Ванг начинается с часовой консультации стоимостью в тысячу долларов. Половину этого времени занимает пробное свидание, во время которого клиент пытается произвести впечатление на женщину, а специалист оценивает его поведение и указывает на то, что следует улучшить. Ванг рассказала газете, что прямо говорит клиентам, если ей не нравится их одежда или прическа. Она охарактеризовала своих клиентов как людей, которые очень хорошо проявляют себя в профессиональной деятельности, однако испытывают трудности с пониманием социальных сигналов, а также бывают чрезмерно замкнутыми и осторожными в общении. Если клиент решает воспользоваться ее услугами, он может присоединиться к разработанной Ванг системе знакомств стоимостью четыре тысячи долларов. В нее входят индивидуальные консультации, групповые занятия и даже ИИ-помощник, который помогает составлять ответы женщинам, вызвавшим интерес клиента. Самый дорогой пакет услуг стоимостью 25 тысяч долларов предусматривает индивидуальный подбор потенциальных партнеров в течение года.
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общество
ВАШИНГТОН, 20 ноя — ПРАЙМ. Сотрудники ведущих американских технологических компаний, таких как OpenAI, Anthropic, Nvidia и Google, платят до 25 тысяч долларов специалистам по знакомствам за помощь в поиске партнера, пишет газета Times.
В сообщении Times рассказывается о специалисте по знакомствам Доминике Ванг.
"Технические специалисты из таких компаний, как OpenAI, Anthropic, Nvidia и Google, платят до 25 тысяч долларов за услуги Ванг, включая полный разбор профиля в приложениях для знакомств, восьминедельный интенсивный курс по знакомствам и индивидуальный подбор партнеров", — говорится в публикации.
По данным издания, работа с Ванг начинается с часовой консультации стоимостью в тысячу долларов. Половину этого времени занимает пробное свидание, во время которого клиент пытается произвести впечатление на женщину, а специалист оценивает его поведение и указывает на то, что следует улучшить.
Ванг рассказала газете, что прямо говорит клиентам, если ей не нравится их одежда или прическа.
Она охарактеризовала своих клиентов как людей, которые очень хорошо проявляют себя в профессиональной деятельности, однако испытывают трудности с пониманием социальных сигналов, а также бывают чрезмерно замкнутыми и осторожными в общении.
Если клиент решает воспользоваться ее услугами, он может присоединиться к разработанной Ванг системе знакомств стоимостью четыре тысячи долларов. В нее входят индивидуальные консультации, групповые занятия и даже ИИ-помощник, который помогает составлять ответы женщинам, вызвавшим интерес клиента.
Самый дорогой пакет услуг стоимостью 25 тысяч долларов предусматривает индивидуальный подбор потенциальных партнеров в течение года.