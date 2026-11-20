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Бензин АИ-92 и зимнее дизельное топливо на СПБ бирже подешевели

Бензин АИ-92 и зимнее дизельное топливо на СПБ бирже подешевели - 20.11.2026, ПРАЙМ

Бензин АИ-92 и зимнее дизельное топливо на СПБ бирже подешевели

Средние цены бензина АИ-92 и зимнего дизельного топлива на Петербургской бирже по территориальному индексу Европейской части России по итогам прошедшей недели... | 20.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-20T15:09+0300

2026-11-20T15:09+0300

2026-11-20T15:09+0300

топливо

бензин

цены на бензин

цена бензина аи-95

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МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Средние цены бензина АИ-92 и зимнего дизельного топлива на Петербургской бирже по территориальному индексу Европейской части России по итогам прошедшей недели снизились на 0,8%, следует из расчетов РИА Новости на основе данных торгов. Так, средняя биржевая цена бензина АИ-92 в период с 16 по 20 ноября снизилась до 64 962 рублей за тонну с 65 489 рублей на рабочей неделе с 9 по 13 ноября. Таким образом, снижение составило 0,8%. Средняя стоимость зимнего дизельного топлива опустилась также на 0,8% - до 78 246 рублей за тонну с 78 857 рублей на прошлой неделе, а межсезонного - выросла на 0,4%, до 61 067 рублей за тонну с 60 797 рублей. Средняя цена бензина Аи-95 при этом незначительно выросла - на 0,1%, до 72 450 рублей за тонну с 72 381 рубля неделей ранее.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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