https://1prime.ru/20261120/tramp-875432112.html
Иран хочет заключить соглашение с США, заявил Трамп
Иран хочет заключить соглашение с США, заявил Трамп - 20.11.2026, ПРАЙМ
Иран хочет заключить соглашение с США, заявил Трамп
Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран хочет заключить соглашение с США, но пока не готов принять условия, которые устроили бы Вашингтон. | 20.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-20T20:47+0300
2026-11-20T20:47+0300
2026-11-20T20:47+0300
сша
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дональд трамп
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ВАШИНГТОН, 20 ноя - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран хочет заключить соглашение с США, но пока не готов принять условия, которые устроили бы Вашингтон. "Они хотят заключить сделку, но не хотят заключать такую сделку, которая была бы приемлема для меня", - сказал Трамп журналистам.
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сша, иран, дональд трамп
Иран хочет заключить соглашение с США, заявил Трамп
Трамп: Иран хочет заключить соглашение с США, но пока не готов принять условия Вашингтона
ВАШИНГТОН, 20 ноя - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран хочет заключить соглашение с США, но пока не готов принять условия, которые устроили бы Вашингтон.
"Они хотят заключить сделку, но не хотят заключать такую сделку, которая была бы приемлема для меня", - сказал Трамп журналистам.