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Победа демократов на выборах обошлась США в 4 триллиона долларов, заявил Трамп

Победа демократов на выборах обошлась США в 4 триллиона долларов, заявил Трамп - 20.11.2026, ПРАЙМ

Победа демократов на выборах обошлась США в 4 триллиона долларов, заявил Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что победа демократов на промежуточных выборах в США обошлась стране в 4 триллиона долларов. | 20.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-20T21:09+0300

2026-11-20T21:09+0300

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ВАШИНГТОН, 20 ноя - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что победа демократов на промежуточных выборах в США обошлась стране в 4 триллиона долларов. "Мы потеряли 4 триллиона с момента выборов, потому что мир недоволен теми, кто добился успеха на этих выборах. Моего имени в избирательных бюллетенях не было. Надеюсь, вы это помните", - сказал Трамп на пресс-конференции в Белом доме. Ранее демократы по итогам промежуточных выборов 3 ноября обеспечили себе большинство в обеих палатах конгресса нового созыва. Американцы избирали всех 435 членов палаты представителей и 35 сенаторов, республиканцы потеряли контроль над обеими палатами конгресса. Трамп публично поздравил демократов с победой и заявил, что республиканцы могли бы добиться значительно лучших результатов, если бы он участвовал в выборах.

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мировая экономика, сша, дональд трамп