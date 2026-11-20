https://1prime.ru/20261120/tramp-875432800.html
Победа демократов на выборах обошлась США в 4 триллиона долларов, заявил Трамп
Победа демократов на выборах обошлась США в 4 триллиона долларов, заявил Трамп - 20.11.2026, ПРАЙМ
Победа демократов на выборах обошлась США в 4 триллиона долларов, заявил Трамп
Президент США Дональд Трамп заявил, что победа демократов на промежуточных выборах в США обошлась стране в 4 триллиона долларов. | 20.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-20T21:09+0300
2026-11-20T21:09+0300
2026-11-20T21:09+0300
мировая экономика
сша
дональд трамп
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875432800.jpg?1795198142
ВАШИНГТОН, 20 ноя - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что победа демократов на промежуточных выборах в США обошлась стране в 4 триллиона долларов. "Мы потеряли 4 триллиона с момента выборов, потому что мир недоволен теми, кто добился успеха на этих выборах. Моего имени в избирательных бюллетенях не было. Надеюсь, вы это помните", - сказал Трамп на пресс-конференции в Белом доме. Ранее демократы по итогам промежуточных выборов 3 ноября обеспечили себе большинство в обеих палатах конгресса нового созыва. Американцы избирали всех 435 членов палаты представителей и 35 сенаторов, республиканцы потеряли контроль над обеими палатами конгресса. Трамп публично поздравил демократов с победой и заявил, что республиканцы могли бы добиться значительно лучших результатов, если бы он участвовал в выборах.
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мировая экономика, сша, дональд трамп
Мировая экономика, США, Дональд Трамп
Победа демократов на выборах обошлась США в 4 триллиона долларов, заявил Трамп
Трамп: победа демократов на промежуточных выборах обошлась США в четыре триллиона долларов
ВАШИНГТОН, 20 ноя - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что победа демократов на промежуточных выборах в США обошлась стране в 4 триллиона долларов.
"Мы потеряли 4 триллиона с момента выборов, потому что мир недоволен теми, кто добился успеха на этих выборах. Моего имени в избирательных бюллетенях не было. Надеюсь, вы это помните", - сказал Трамп на пресс-конференции в Белом доме.
Ранее демократы по итогам промежуточных выборов 3 ноября обеспечили себе большинство в обеих палатах конгресса нового созыва. Американцы избирали всех 435 членов палаты представителей и 35 сенаторов, республиканцы потеряли контроль над обеими палатами конгресса. Трамп публично поздравил демократов с победой и заявил, что республиканцы могли бы добиться значительно лучших результатов, если бы он участвовал в выборах.