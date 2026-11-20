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Трамп анонсировал скорое заключение около десяти новых торговых сделок США

Трамп анонсировал скорое заключение около десяти новых торговых сделок США - 20.11.2026, ПРАЙМ

Трамп анонсировал скорое заключение около десяти новых торговых сделок США

Президент США Дональд Трамп по итогам участия в саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в китайском Шэньчжэне заявил, что провел... | 20.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-20T21:09+0300

2026-11-20T21:09+0300

2026-11-20T21:09+0300

мировая экономика

сша

китай

вашингтон

дональд трамп

си цзиньпин

владимир путин

атэс

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ВАШИНГТОН, 20 ноя – ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп по итогам участия в саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в китайском Шэньчжэне заявил, что провел встречи более чем с 20 мировыми лидерами, заключил две торговые сделки и в ближайшее время рассчитывает подписать еще около десяти соглашений. "Я встретился с более чем 20 мировыми лидерами, заключил две новые торговые сделки, и еще около десяти появятся совсем скоро", - сказал Трамп журналистам в ходе пресс-конференции в Белом доме. При этом глава Белого дома не уточнил, с какими именно государствами уже были заключены упомянутые сделки и с какими странами Вашингтон рассчитывает подписать новые торговые соглашения в ближайшее время. Саммит АТЭС проходил в Шэньчжэне 18–19 ноября. На полях форума Трамп, помимо двусторонних переговоров с экономическими партнерами, провел отдельную встречу с председателем КНР Си Цзиньпином, а также принял участие в первых в истории трехсторонних переговорах лидеров России, Китая и США с участием президента РФ Владимира Путина.

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мировая экономика, сша, китай, вашингтон, дональд трамп, си цзиньпин, владимир путин, атэс