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Трамп заявил, что иностранные автопроизводители возвращают производство в США
Трамп заявил, что иностранные автопроизводители возвращают производство в США - 20.11.2026, ПРАЙМ
Трамп заявил, что иностранные автопроизводители возвращают производство в США
Президент США Дональд Трамп заявил, что иностранные автопроизводители активно возвращают производство в США, чтобы избежать уплаты импортных пошлин. | 20.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-20T21:12+0300
2026-11-20T21:12+0300
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промышленность
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дональд трамп
audi
toyota
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ВАШИНГТОН, 20 ноя - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что иностранные автопроизводители активно возвращают производство в США, чтобы избежать уплаты импортных пошлин. "Что касается заводов, то из-за пошлин строятся тысячи предприятий, потому что компании не хотят их платить. Если они производят здесь, им не приходится платить пошлины при ввозе. Вы увидите, что цены будут снижаться, а тем временем строятся тысячи заводов. Все автомобильные компании возвращаются", - сказал Трамп журналистам. Американский лидер упомянул компании Audi, Toyota, а также американские фирмы General Motors и Ford.
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бизнес, промышленность, сша, дональд трамп, audi, toyota, general motors, toyota camry
Бизнес, Промышленность, США, Дональд Трамп, Audi, Toyota, General Motors, Toyota Camry
ВАШИНГТОН, 20 ноя - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что иностранные автопроизводители активно возвращают производство в США, чтобы избежать уплаты импортных пошлин.
"Что касается заводов, то из-за пошлин строятся тысячи предприятий, потому что компании не хотят их платить. Если они производят здесь, им не приходится платить пошлины при ввозе. Вы увидите, что цены будут снижаться, а тем временем строятся тысячи заводов. Все автомобильные компании возвращаются", - сказал Трамп журналистам.
Американский лидер упомянул компании Audi, Toyota, а также американские фирмы General Motors и Ford.