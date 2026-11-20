https://1prime.ru/20261120/tramp-875433201.html

Трамп заявил, что иностранные автопроизводители возвращают производство в США

Трамп заявил, что иностранные автопроизводители возвращают производство в США - 20.11.2026, ПРАЙМ

Трамп заявил, что иностранные автопроизводители возвращают производство в США

Президент США Дональд Трамп заявил, что иностранные автопроизводители активно возвращают производство в США, чтобы избежать уплаты импортных пошлин. | 20.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-20T21:12+0300

2026-11-20T21:12+0300

2026-11-20T21:16+0300

бизнес

промышленность

сша

дональд трамп

audi

toyota

general motors

toyota camry

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875433201.jpg?1795198563

ВАШИНГТОН, 20 ноя - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что иностранные автопроизводители активно возвращают производство в США, чтобы избежать уплаты импортных пошлин. "Что касается заводов, то из-за пошлин строятся тысячи предприятий, потому что компании не хотят их платить. Если они производят здесь, им не приходится платить пошлины при ввозе. Вы увидите, что цены будут снижаться, а тем временем строятся тысячи заводов. Все автомобильные компании возвращаются", - сказал Трамп журналистам. Американский лидер упомянул компании Audi, Toyota, а также американские фирмы General Motors и Ford.

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, промышленность, сша, дональд трамп, audi, toyota, general motors, toyota camry