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Трамп заявил, что обсудил с Си Цзиньпином скандал вокруг Nvidia
Трамп заявил, что обсудил с Си Цзиньпином скандал вокруг Nvidia - 20.11.2026, ПРАЙМ
Трамп заявил, что обсудил с Си Цзиньпином скандал вокруг Nvidia
Президент США Дональд Трамп заявил, что обсудил с председателем КНР Си Цзиньпином скандал вокруг экс-главы Nvidia Дженсена Хуанга. | 20.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-20T21:36+0300
2026-11-20T21:36+0300
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ВАШИНГТОН, 20 ноя - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что обсудил с председателем КНР Си Цзиньпином скандал вокруг экс-главы Nvidia Дженсена Хуанга. "Я действительно обсуждал это с председателем Си", - сказал Трамп журналистам, говоря о скандале вокруг Nvidia и Хуанга. Nvidia 12 ноября объявила об отставке главы фирмы Дженсена Хуанга с должностей президента и гендиректора на фоне скандала вокруг его близких отношений с возглавлявшей до 2025 года компанию Megaspeed Элис Хуанг, которая занимала ключевые должности в Megaspeed и которую называли якобы источником информации для Китая. МИД КНР назвал беспочвенными утверждения о "китайском шпионаже" в контексте дела Nvidia.
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мировая экономика, россия, китай, сша, дональд трамп, си цзиньпин, nvidia
Мировая экономика, РОССИЯ, КИТАЙ, США, Дональд Трамп, Си Цзиньпин, Nvidia
ВАШИНГТОН, 20 ноя - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что обсудил с председателем КНР Си Цзиньпином скандал вокруг экс-главы Nvidia Дженсена Хуанга.
"Я действительно обсуждал это с председателем Си", - сказал Трамп журналистам, говоря о скандале вокруг Nvidia и Хуанга.
Nvidia 12 ноября объявила об отставке главы фирмы Дженсена Хуанга с должностей президента и гендиректора на фоне скандала вокруг его близких отношений с возглавлявшей до 2025 года компанию Megaspeed Элис Хуанг, которая занимала ключевые должности в Megaspeed и которую называли якобы источником информации для Китая. МИД КНР назвал беспочвенными утверждения о "китайском шпионаже" в контексте дела Nvidia.