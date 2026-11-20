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Трамп заявил, что не готов обсуждать гарантии для Украины до конца конфликта
Трамп заявил, что не готов обсуждать гарантии для Украины до конца конфликта - 20.11.2026, ПРАЙМ
Трамп заявил, что не готов обсуждать гарантии для Украины до конца конфликта
Президент США Дональд Трамп заявил, что не готов обсуждать возможные гарантии безопасности для Киева до завершения украинского конфликта. | 20.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-20T21:43+0300
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ВАШИНГТОН, 20 ноя - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что не готов обсуждать возможные гарантии безопасности для Киева до завершения украинского конфликта. "Я не хочу говорить о гарантиях безопасности, потому что сначала нужно заключить (мирное - ред.) соглашение", - сказал Трамп журналистам.
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мировая экономика, сша, дональд трамп, украина
Мировая экономика, США, Дональд Трамп, УКРАИНА
Трамп заявил, что не готов обсуждать гарантии для Украины до конца конфликта
Трамп заявил, что не готов обсуждать гарантии безопасности для Украины до конца конфликта