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Трамп заявил о переговорах по крупной торговой сделке с Китаем
Трамп заявил о переговорах по крупной торговой сделке с Китаем - 20.11.2026, ПРАЙМ
Трамп заявил о переговорах по крупной торговой сделке с Китаем
Президент США Дональд Трамп сообщил, что после визита в Китай Вашингтон ведет с Пекином переговоры о заключении всеобъемлющей сделки, которая должна выправить... | 20.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-20T21:41+0300
2026-11-20T21:41+0300
2026-11-20T21:41+0300
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ВАШИНГТОН, 20 ноя – ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп сообщил, что после визита в Китай Вашингтон ведет с Пекином переговоры о заключении всеобъемлющей сделки, которая должна выправить торговый дисбаланс и оказаться выгодной для обеих стран. Отвечая в Белом доме на вопрос журналистов о том, рассматривает ли администрация возможность смягчения экспортных ограничений на поставки чипов в Китай по итогам прошедших переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином на полях саммита АТЭС, Трамп подтвердил, что стороны обсуждают масштабное соглашение. "Мы ведем переговоры об очень всеобъемлющей сделке с Китаем. Знаете, раньше мы теряли колоссальные суммы денег в торговле с Китаем. Сейчас мы сократили этот дефицит до гораздо более управляемого уровня, и ситуация изменится - я думаю, она станет очень, очень выгодной для обеих стран", - заявил американский лидер в ходе пресс-конференции.
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мировая экономика, китай, сша, дональд трамп, си цзиньпин, атэс
Мировая экономика, КИТАЙ, США, Дональд Трамп, Си Цзиньпин, АТЭС
ВАШИНГТОН, 20 ноя – ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп сообщил, что после визита в Китай Вашингтон ведет с Пекином переговоры о заключении всеобъемлющей сделки, которая должна выправить торговый дисбаланс и оказаться выгодной для обеих стран.
Отвечая в Белом доме на вопрос журналистов о том, рассматривает ли администрация возможность смягчения экспортных ограничений на поставки чипов в Китай по итогам прошедших переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином на полях саммита АТЭС, Трамп подтвердил, что стороны обсуждают масштабное соглашение.
"Мы ведем переговоры об очень всеобъемлющей сделке с Китаем. Знаете, раньше мы теряли колоссальные суммы денег в торговле с Китаем. Сейчас мы сократили этот дефицит до гораздо более управляемого уровня, и ситуация изменится - я думаю, она станет очень, очень выгодной для обеих стран", - заявил американский лидер в ходе пресс-конференции.