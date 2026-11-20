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Трамп заявил о переговорах по крупной торговой сделке с Китаем

Трамп заявил о переговорах по крупной торговой сделке с Китаем - 20.11.2026, ПРАЙМ

Трамп заявил о переговорах по крупной торговой сделке с Китаем

Президент США Дональд Трамп сообщил, что после визита в Китай Вашингтон ведет с Пекином переговоры о заключении всеобъемлющей сделки, которая должна выправить... | 20.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-20T21:41+0300

2026-11-20T21:41+0300

2026-11-20T21:41+0300

мировая экономика

китай

сша

дональд трамп

си цзиньпин

атэс

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ВАШИНГТОН, 20 ноя – ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп сообщил, что после визита в Китай Вашингтон ведет с Пекином переговоры о заключении всеобъемлющей сделки, которая должна выправить торговый дисбаланс и оказаться выгодной для обеих стран. Отвечая в Белом доме на вопрос журналистов о том, рассматривает ли администрация возможность смягчения экспортных ограничений на поставки чипов в Китай по итогам прошедших переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином на полях саммита АТЭС, Трамп подтвердил, что стороны обсуждают масштабное соглашение. "Мы ведем переговоры об очень всеобъемлющей сделке с Китаем. Знаете, раньше мы теряли колоссальные суммы денег в торговле с Китаем. Сейчас мы сократили этот дефицит до гораздо более управляемого уровня, и ситуация изменится - я думаю, она станет очень, очень выгодной для обеих стран", - заявил американский лидер в ходе пресс-конференции.

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мировая экономика, китай, сша, дональд трамп, си цзиньпин, атэс