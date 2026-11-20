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Трамп объяснил сбои в работе американских компаний модернизацией оборудования
Трамп объяснил сбои в работе американских компаний модернизацией оборудования - 20.11.2026, ПРАЙМ
Трамп объяснил сбои в работе американских компаний модернизацией оборудования
Президент США Дональд Трамп заявил, что масштабные сбои в работе крупных американских компаний происходят из-за модернизации их оборудования. | 20.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-20T21:46+0300
2026-11-20T21:46+0300
2026-11-20T21:51+0300
технологии
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ВАШИНГТОН, 20 ноя - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что масштабные сбои в работе крупных американских компаний происходят из-за модернизации их оборудования. "Знаете, у нас сейчас тысячи компаний проводят модернизацию, и в процессе модернизации случаются неприятности. Будут компании, которые потерпят крах, особенно в процессе этой модернизации", - сказал Трамп на пресс-конференции в Белом доме.
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технологии, сша, дональд трамп
Технологии, США, Дональд Трамп
ВАШИНГТОН, 20 ноя - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что масштабные сбои в работе крупных американских компаний происходят из-за модернизации их оборудования.
"Знаете, у нас сейчас тысячи компаний проводят модернизацию, и в процессе модернизации случаются неприятности. Будут компании, которые потерпят крах, особенно в процессе этой модернизации", - сказал Трамп на пресс-конференции в Белом доме.