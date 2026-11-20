https://1prime.ru/20261120/tramp-875434862.html
Трамп заявил, что использует торговые рычаги для урегулирования конфликтов
Трамп заявил, что использует торговые рычаги для урегулирования конфликтов - 20.11.2026, ПРАЙМ
Трамп заявил, что использует торговые рычаги для урегулирования конфликтов
Президент США Дональд Трамп заявил, что использует торговые рычаги для урегулирования конфликтов и принуждения других стран к договоренностям. | 20.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-20T22:07+0300
2026-11-20T22:07+0300
2026-11-20T22:07+0300
мировая экономика
сша
дональд трамп
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875434862.jpg?1795201621
ВАШИНГТОН, 20 ноя - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что использует торговые рычаги для урегулирования конфликтов и принуждения других стран к договоренностям. "Я люблю заниматься определенными вещами. Мне нравится устанавливать мир между странами. Я могу использовать торговые рычаги, чтобы добиться от стран того, на что они в противном случае никогда бы не пошли", - сказал Трамп журналистам. Трамп неоднократно заявлял, что заслуживает Нобелевскую премию мира, однако в 2025 году эта награда была присуждена венесуэльской оппозиционерке Марии Корине Мачадо. Позднее на встрече с Трампом она передала ему медаль Нобелевской премии мира, сказав, что именно он достоин этой награды.
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мировая экономика, сша, дональд трамп
Мировая экономика, США, Дональд Трамп
ВАШИНГТОН, 20 ноя - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что использует торговые рычаги для урегулирования конфликтов и принуждения других стран к договоренностям.
"Я люблю заниматься определенными вещами. Мне нравится устанавливать мир между странами. Я могу использовать торговые рычаги, чтобы добиться от стран того, на что они в противном случае никогда бы не пошли", - сказал Трамп журналистам.
Трамп неоднократно заявлял, что заслуживает Нобелевскую премию мира, однако в 2025 году эта награда была присуждена венесуэльской оппозиционерке Марии Корине Мачадо. Позднее на встрече с Трампом она передала ему медаль Нобелевской премии мира, сказав, что именно он достоин этой награды.