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Трамп заявил, что использует торговые рычаги для урегулирования конфликтов

Трамп заявил, что использует торговые рычаги для урегулирования конфликтов - 20.11.2026, ПРАЙМ

Трамп заявил, что использует торговые рычаги для урегулирования конфликтов

Президент США Дональд Трамп заявил, что использует торговые рычаги для урегулирования конфликтов и принуждения других стран к договоренностям. | 20.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-20T22:07+0300

2026-11-20T22:07+0300

2026-11-20T22:07+0300

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ВАШИНГТОН, 20 ноя - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что использует торговые рычаги для урегулирования конфликтов и принуждения других стран к договоренностям. "Я люблю заниматься определенными вещами. Мне нравится устанавливать мир между странами. Я могу использовать торговые рычаги, чтобы добиться от стран того, на что они в противном случае никогда бы не пошли", - сказал Трамп журналистам. Трамп неоднократно заявлял, что заслуживает Нобелевскую премию мира, однако в 2025 году эта награда была присуждена венесуэльской оппозиционерке Марии Корине Мачадо. Позднее на встрече с Трампом она передала ему медаль Нобелевской премии мира, сказав, что именно он достоин этой награды.

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мировая экономика, сша, дональд трамп