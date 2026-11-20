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Трамп назвал развитие ИИ в США более значимым, чем промышленная революция

Трамп назвал развитие ИИ в США более значимым, чем промышленная революция - 20.11.2026, ПРАЙМ

Трамп назвал развитие ИИ в США более значимым, чем промышленная революция

Президент США Дональд Трамп заявил, что развитие ИИ в Соединенных Штатах по значению важнее промышленной революции. | 20.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-20T21:58+0300

2026-11-20T21:58+0300

2026-11-20T22:02+0300

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ВАШИНГТОН, 20 ноя - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что развитие ИИ в Соединенных Штатах по значению важнее промышленной революции. Ранее Трамп также заявил, что искусственный интеллект может стать основной для самого стремительного скачка в экономическом развитии со времен промышленной революции. "Это масштабнее промышленной революции. Хотите верьте, хотите нет, но так говорят, и я с этим согласен", - сказал Трамп на пресс-конференции в Белом доме. Первая промышленная революция проходила во второй половине XVIII и первой половине XIX веков. Она характеризовалась переходом от ручного труда к индустриальному обществу и машинно-заводскому производству. Вторая промышленная революция пришлась на вторую половину XIX и первую половину XX веков. Ее особенностью стал рывок в металлургии, развитие легкой промышленности, возникновение электроэнергетики, нефтяной и химической промышленности.

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технологии, мировая экономика, сша, дональд трамп