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Трамп назвал развитие ИИ в США более значимым, чем промышленная революция
Трамп назвал развитие ИИ в США более значимым, чем промышленная революция - 20.11.2026, ПРАЙМ
Трамп назвал развитие ИИ в США более значимым, чем промышленная революция
Президент США Дональд Трамп заявил, что развитие ИИ в Соединенных Штатах по значению важнее промышленной революции. | 20.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-20T21:58+0300
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ВАШИНГТОН, 20 ноя - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что развитие ИИ в Соединенных Штатах по значению важнее промышленной революции. Ранее Трамп также заявил, что искусственный интеллект может стать основной для самого стремительного скачка в экономическом развитии со времен промышленной революции. "Это масштабнее промышленной революции. Хотите верьте, хотите нет, но так говорят, и я с этим согласен", - сказал Трамп на пресс-конференции в Белом доме. Первая промышленная революция проходила во второй половине XVIII и первой половине XIX веков. Она характеризовалась переходом от ручного труда к индустриальному обществу и машинно-заводскому производству. Вторая промышленная революция пришлась на вторую половину XIX и первую половину XX веков. Ее особенностью стал рывок в металлургии, развитие легкой промышленности, возникновение электроэнергетики, нефтяной и химической промышленности.
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технологии, мировая экономика, сша, дональд трамп
Технологии, Мировая экономика, США, Дональд Трамп
ВАШИНГТОН, 20 ноя - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что развитие ИИ в Соединенных Штатах по значению важнее промышленной революции.
Ранее Трамп также заявил, что искусственный интеллект может стать основной для самого стремительного скачка в экономическом развитии со времен промышленной революции.
"Это масштабнее промышленной революции. Хотите верьте, хотите нет, но так говорят, и я с этим согласен", - сказал Трамп на пресс-конференции в Белом доме.
Первая промышленная революция проходила во второй половине XVIII и первой половине XIX веков. Она характеризовалась переходом от ручного труда к индустриальному обществу и машинно-заводскому производству. Вторая промышленная революция пришлась на вторую половину XIX и первую половину XX веков. Ее особенностью стал рывок в металлургии, развитие легкой промышленности, возникновение электроэнергетики, нефтяной и химической промышленности.