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Трамп назвал экс-главу Nvidia замечательным человеком

Трамп назвал экс-главу Nvidia замечательным человеком - 20.11.2026, ПРАЙМ

Трамп назвал экс-главу Nvidia замечательным человеком

Президент США Дональд Трамп заявил в пятницу, что бывший руководитель компании Nvidia Дженсен Хуанг остается замечательным человеком, несмотря на разразившийся... | 20.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-20T22:31+0300

2026-11-20T22:31+0300

2026-11-20T22:31+0300

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ВАШИНГТОН, 20 ноя – ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил в пятницу, что бывший руководитель компании Nvidia Дженсен Хуанг остается замечательным человеком, несмотря на разразившийся вокруг него скандал. "Мы должны защищать наших замечательных людей, и Дженсен является одним из них", - сказал Трамп журналистам. Американский лидер также отметил, что ему хотелось бы увидеть извинения Хуанга и его возвращение на пост главы компании. Nvidia 12 ноября объявила об отставке Хуанга с должностей президента и гендиректора на фоне скандала вокруг его близких отношений с возглавлявшей до 2025 года компанию Megaspeed Элис Хуанг, которая занимала ключевые должности в Megaspeed и которую называли якобы источником информации для Китая. МИД КНР назвал беспочвенными утверждения о "китайском шпионаже" в контексте дела Nvidia.

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мировая экономика, китай, сша, кнр, дональд трамп, nvidia, мид кнр, мид китая